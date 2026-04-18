Cresce em Belo Horizonte um movimento que revela mudanças no comportamento de quem empreende. Saem de cena modelos baseados em teorias e ganham espaço experiências mais intensas, coletivas e aplicáveis: as chamadas imersões empresariais. Mais do que eventos, os encontros funcionam como reflexo de uma nova mentalidade: empresários que buscam menos conteúdo e mais direção. Menos fórmulas prontas e mais troca com quem enfrenta desafios reais no dia a dia. É nesse contexto que surge o C-Experience, iniciativa do C-Group Educação que reúne, no dia 26 de maio, mais de 500 empresários em uma jornada de conteúdo, conexões e compartilhamento de experiências. Para Antonio Fonseca, CEO do C-Group, o empresário deixa de ocupar um papel passivo e passa a buscar ambientes onde possa testar, questionar e adaptar ideias à sua realidade. O empresário, agora, parece mais interessado em boas perguntas e em com quem vale a pena dividi-las.

Clarice Machado Odilon araújo/divulgação

Minas Showroom e Trend Now

O Sindivest-MG – Sindicato das Indústrias de Minas Gerais, o Instituto Amem e a A.Criem – Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais abriram a Semana de Belo Horizonte em grande estilo reunindo clientes, consultores de moda, estilistas e autoridades em torno dos eventos Minas Showroom e Trend Now. O coquetel aconteceu no prédio do Iepha. Lá estiveram reunidas, durante quatro dias, onze marcas que trabalham exclusivamente com pedidos, lançando as coleções para o verão 27, dentro do projeto Minas Showroom, que está na sexta edição. A concepção do evento e o retrofit do espaço usado pelas marcas foram assinados pela A.Criem. Logo no hall de entrada, as escadas do prédio centenário foram ocupadas por uma exposição dos looks autorais do desfile Minas feita à Mão, que ocorreu em outubro, no Palácio das Artes, realizado pela instituição. Houve show das Divas e palestra do influencer Fábio Monnerat com participação da jornalista Heloisa Aline e de Leonardo Siqueira, do marketing da Amem.

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O evento contou com o prestígio de várias autoridades e representações. Estiveram presentes o presidente do Iepha, Paulo Roberto Meireles do Nascimento; o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Marco Gaspar; a secretária-adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais Josiane de Souza, a secretária municipal de cultura Cida Fallabela, além do vice-presidente da CDL Fausto Isaac, do vice-presidente da Fecomércio e da Ascobap Lúcio Faria, dos presidentes do Sindivest-MG, Rogério Vasconcellos, da Amem, Rafael Paes, e da A.Criem Antônio Diniz.

Old times

Adriana e Eloi Oliveira abriram sua linda casa no condomínio Quintas do Morro para receber amigos das antigas. Uma forma agradável de matar saudade, colocar o papo em dia e ter um encontro de lembranças e retribuições. A proposta de relembrar os bons tempos que não voltam mais foi levada a sério e para animar a noite o casal contratou o músico Gui Praxedes com a sua Old is Cool, que anima qualquer pista de dança com os melhores sucessos dos anos 1980/90. Nem precisa dizer que a turma dançou até cansar. Como sempre, tudo impecável. Destaque para a decoração, feita pela própria Adriana, e 90% dela foi com flores e folhagens do mato do entorno de sua casa. Tudo maravilhoso, a perfeição da criação de Deus.

Para família

A Praça Floriano Peixoto será palco de uma celebração dupla no dia 25: os 25 anos do projeto Teatro em Movimento e os 23 anos do Instituto Unimed-BH. Voltada para crianças, a nova fase idealizada por Tatyana Rubim amplia sua presença na cidade com programação gratuita ao ar livre. O destaque é o espetáculo “MPBaixinhos”, que mistura música, teatro, dança e contação de histórias para todas as idades. Patrocínio máster do Instituto Unimed-BH. A programação começa às 14h, com oficina de pintura facial, e segue às 16h com a apresentação do espetáculo, com duração de 50 minutos.

Hospital Evangélico 80 anos

Amigos, parceiros, políticos, médicos, colaboradores e fornecedores celebraram, no último dia 9, para o culto de Ação de Graças pelos 80 anos da fundação do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, na Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Emocionado, o presidente do grupo HE, Euler Borja, destacou a luta histórica da instituição filantrópica para garantir o atendimento médico hospitalar aos pacientes mais carentes. E já estão trabalhando para chegar aos 81 anos. Atualmente, o Hospital Evangélico ocupa posição de liderança no Estado na oferta de serviços para o Sus nas especialidades de Nefrologia e Oftalmologia e também de cirurgias eletivas, na capital. Recentemente, recebeu o Prêmio IAG Brasil na Linha de Cuidados – Pneumonia e conquistou Classificação A na avaliação do programa de Qualificação de Prestadores da Unimed-BH.

Meryl Streep e Alexandre Birman

A noite de pré-estreia do filme O Diabo Veste Prada 2 em Xangai, realizada em 10 de abril, marcou mais um momento de destaque para Alexandre Birman no cenário internacional. Meryl Streep aparece usando o modelo Pamela Satin 85, na versão em cetim preto, reforçando a presença da marca em eventos globais de grande visibilidade. Assinada pela stylist Micaela Erlanger, o modelo, exclusivo para

o mercado US, é confeccionado em cetim e apresenta salto de 85 mm, combinando silhueta clássica com acabamento refinado. No Brasil, a marca disponibiliza o mesmo design na versão Pamela 85 em couro nappa preto.

Por aí...

Cristiana Aguiar e Frederico Côrrea se casam no religioso, em Tiradentes, no final de maio, em uma Garden Party. O casamento civil já aconteceu, em março, e foi comemorado com um almoço para familiares e amigos muito próximos.

Foi aninada a passagem de Manoel Hagen pela SP Arte, com direito a visitas a artistas bacanas. Um deles foi Bruno Ramos e também no espaço da Galeria Manoel Macedo, assistiu palestras e reencontrou amigos. No salão, ele foi recebido pela diretora-geral, Fernanda Feitosa.

E, por falar na paulicéia, o salão Contemporâneo Showroom, com lançamentos para o verão 2027, será de 25 a 28, no prédio da Bienal, em São Paulo. Marcas autorais premium nas araras, incluindo algumas daqui. O evento (comandado por Flávia Rotondo) finaliza o movimento no ‘triangulo da moda’ que já teve Minas e Rio. O abril fashion se consolida no calendário brasileiro. Amém.

A relação entre a produção do queijo da Serra da Canastra, em Minas, e da Serra da Estrela, no norte de Portugal, é o destaque da revista Liguará, que foi lançada na livraria Ramalhete. O texto revela uma ‘ponte cultural’ no saber-fazer do produto, que virou símbolo das duas regiões.

Quem tambémse destacou foi Gustavo Maia, com a exposição Efeito de Borda, no Museu Inimá de Paula. São pinturas expressando o cotidiano. O trabalho integra a mostra A Cor, que tem curadoria do Romero Pimenta.

A turma da moda que tem lojas em shoppings centers está apavorada. A questão é que, a prevalecer a tal lei de trabalho na escala 6 x 1, o prejuízo para os malls será maior do que o rombo gerado pela Covid19. Estudo de economistas. Resumo: como se não bastassem o tsunami do e-commerce, vão ter que aguentar mais essa.

É um sucesso o app lançado por uma startup de Santa Rita de Sapucai, (Vale da Eletronica, no sul de Minas), com IA ajustada para conversar usando o mineirês. Mesmo com vocabulário restrito, já consegue dar o sotaque às suas interações. Croissant vira pão de queijo.

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Rio Fashion Week: o desfile da Osklen valeu pelo o evento. Retomou o estilo cool que fez a marca, celebrou o retorno do seu controle à família Metsavaht: simbolizou o momento fashion vivido pela cidade.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.