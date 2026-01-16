Férias em BH, tempo de cultura

Estou muito feliz em ver a farta programação cultural de qualidade em Belo Horizonte. Ótima oportunidade para o passeio em família, oferecendo entretenimento para os pequenos, momento de convivência com os pais e a chance de ensinar à criança admirar, entender e gostar de arte.

Estes são os últimos dias para visitar, na Casa Fiat de Cultura, a exposição “Rembrandt, o mestre da luz e da sombra”, que se encerra em 25 de janeiro. São 69 gravuras originais de um dos maiores artistas de todos os tempos, exibidas pela primeira vez no Brasil. Não precisa dizer mais nada.

Outra mostra na Casa Fiat, em cartaz na Piccola Galeria e que também acaba no dia 25, é “Volta funda”, de Eduardo Fonseca. Merece ser vista.

Exposição bem interessante será aberta amanhã: “70 anos da pioneira de Minas: a TV Itacolomi em fotos”, no Museu da Imagem e do Som (Avenida Álvares Cabral, 560, Lourdes). A mostra celebra sete décadas da primeira emissora de televisão mineira, com fotografias de Carlos Fabiano.

As imagens revelam bastidores, programas e personagens que marcaram o início da televisão em Minas Gerais e o papel da Itacolomi na formação da cultura audiovisual brasileira. Entrada franca, de quarta a sábado, das 10h às 18h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3277-6330.

Outro programa imperdível: conhecer as criações do Grupo Giramundo, uma das mais atuantes companhias de teatro de bonecos do Brasil, fundada pelo saudoso artista Álvaro Apocalypse.

A mostra “Bonecos Giramundo” pode ser conferida até 22 de fevereiro, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, no Palácio das Artes. São cerca de 600 peças, entre bonecos, máscaras, objetos de cena e elementos cenográficos que marcaram a trajetória do grupo no palco, teatro, cinema e televisão.

Para fechar com chave de ouro o roteiro que proponho aqui, a recém-inaugurada exposição “Maravilhas do corpo humano”, no BH Shopping, traz corpos 100% naturais, conservados pela técnica de plastinação, inventada por um médico alemão, em 1960, para ajudar estudos de alunos de medicina. Podemos ver os órgãos e seu interior. É tudo impressionante e lindo.

Todo aquele tratamento foi feito na China, por isso os exemplares são orientais. Há colorações para que nós, leigos, consigamos diferenciar artérias (vermelho), veias (azul) e tendões (amarelo). Também conseguiram mostrar apenas as veias dos membros superiores e inferiores, que parecem corais, além do interior de pulmões, fígado e outros órgãos.

Enfim, uma aula para todo mundo. Algo que jamais conseguiríamos ver se não fosse por este trabalho tão cuidadoso.

É maravilhoso constatar a perfeição da criação de Deus, a complexidade do que o Criador fez, como tudo funciona em perfeita harmonia, a riqueza com que fomos tecidos por Ele.

É lindo poder nos ver por dentro e entender, mesmo que um pouquinho, toda essa complexidade.



As visitas podem ser livres ou guiadas. Os preços variam de acordo com o dia da semana, horário, grupos e se haverá guia ou não. Em cada sala, monitor dá breves esclarecimentos.

Imperdível, “Maravilhas do corpo humano” fica em cartaz até 15 de março.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.