Quanta água você deve beber por dia?

Ontem, falei aqui que excesso de água faz mal ao organismo. Claro que ninguém bebe seis litros em 30 minutos, como no caso que contei, só mesmo em competição. Mas fica a dúvida: qual é a quantidade máxima de água que devemos ingerir diariamente?



Naiwen Hu, especialista em medicina tradicional chinesa, diz não há resposta padrão para esta pergunta. A quantidade de água que cada um bebe deve ser ajustada com base na constituição física da pessoa, condições climáticas e hábitos de vida. Em vez de perseguir cegamente um número fixo, é mais importante ouvir as necessidades do corpo.



Há um “alarme de água” corporal, chamado osmorreceptores, que monitora constantemente a concentração sanguínea. Quando ela está muito alta, o cérebro envia o sinal de sede, e beber água fornece a hidratação de que o corpo realmente precisa.



O estilo de vida diário afeta a ingestão de água. Você passa o dia todo em ambiente com ar-condicionado? Se exercita? Transpira muito? Esses fatores afetam diretamente a quantidade de água de que nós precisamos.



Hu explica que a maneira mais fácil de a pessoa saber se está desidratada é observar a cor da urina. Se estiver clara e incolor, há consumo excessivo de água. Amarelo-claro é ideal, indicando hidratação adequada e metabolismo normal. De amarelo-escuro a laranja indica desidratação, o que requer reidratação imediata.



Urina laranja-escura ou marrom pode indicar problemas no fígado ou metabólicos. Beber apenas água pode não ser suficiente, deve-se procurar atendimento médico imediatamente. Porém, a cor da urina também é afetada pela dieta. Comer beterraba ou tomar vitaminas do complexo B pode fazer com que ela fique avermelhada ou amarelada.



Portanto, determinar a desidratação requer avaliação completa. Não entre em pânico com uma única mudança de cor.



A primeira urina amarelada pela manhã é normal. Geralmente, é apenas o resultado de uma noite sem hidratação. Com hidratação adequada, a cor desaparecerá gradualmente.



Hu afirma que diferentes constituições requerem quantidades diferentes de água. Pessoas de constituição quente, propensas a suar e com boca seca, têm maior necessidade de água. Quem tem constituição fria, mãos e pés frios ou diarreia frequente não deve beber água em excesso. O exagero pode danificar o baço e os rins.



Hu enfatiza a importância do primeiro copo d'água de cada dia, chegando a chamá-lo de “água que salva vidas”. Após uma noite inteira de sono, o corpo fica levemente desidratado. O sangue tem menos fluido, é mais concentrado, com maior viscosidade. Ao mesmo tempo, a pressão arterial aumenta naturalmente nas primeiras horas da manhã, e o risco de ataque cardíaco ou derrame é estatisticamente maior logo após acordar.



Beber um copo de água morna pela manhã ajuda a afinar o sangue, melhorar a circulação e reduzir o aumento matinal do risco cardiovascular. Também estimula estômago e intestinos a iniciarem o metabolismo diário.



A desidratação não afeta apenas o corpo, pode levar à diminuição da agilidade mental e ao humor deprimido. Estudos descobriram que perder 2% do peso corporal em água prejudica as habilidades cognitivas, especialmente a atenção, a função executiva e a coordenação motora. Portanto, é importante você se hidratar corretamente.

