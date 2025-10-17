Cuidar da pele deve se tornar hábito diário

Vamos ficando mais velhas e acabamos deixando de lado alguns cuidados pessoais que são importantes e devem ser feitos diariamente. Dia desses, resolvi olhar a pele do meu rosto no espelho, aproveitando a claridade da varanda, e quase caí da cadeira. Vejam só! Minha testa era um amontoado de manchas parecidas com bolinhas secas, marrons.



Corri atrás de um creme poderoso contra manchas, fui passando e esfregando com os dedos. As manchas começaram a desaparecer pouco a pouco. Depois, coloquei mais creme e esfreguei bem com o lado “raspento” da esponja para pele. Levei mais de uma semana para ficar com a testa lisa.



É claro que não preciso dizer que o problema é parte do pouco cuidado que vamos dedicando à pele do rosto. Nunca fui à esquina sem usar batom, mas nos últimos tempos, com o aumento da idade, acabei deixando esses cuidados de lado. Burrice pura, porque, depois do banho, é mais do que necessária aquela mão de creme no rosto. Sem falar que a secura que estamos enfrentando pede creme em todas as partes do corpo que ficam à mostra.



Outro dia, levei novo susto, com a inchação extra do braço que tratei na Itália, quando tive câncer. Queria correr ao Dr. Caixeta para me acudir, mas a semana estava tão problemática que desisti. Dois ou três dias depois, a inchação desapareceu.



Reparando bem, vi que se tratava de picada de inseto. A primeira coisa que pensei é que se continuasse a inchar, deveria correr de novo para a Itália para resolver o problema. Aquele tratamento italiano fez milagres.



Fato é que cuidamos muito pouco da pele ressecada. O tempo está um deserto e não temos o hábito de passar hidratantes frequentemente nas pernas, braços e outras partes da pele que ficam de fora das roupas de verão que usamos para ficar mais à vontade.



Tenho a maior inveja de algumas mulheres que conheço que cobrem o corpo de creme. Têm a pele sedosa, sem nenhum defeito. A secura, privilégio da velhice, vai demorar a chegar para elas.



Aliás, fiquei sabendo que a última palavra em cirurgia estética é injetar creme em partes ressecadas do corpo, como as mãos. Quem presta atenção vai notar que a pele da mão fica mais flácida. A “injetada” de creme especial resolve o problema em poucos minutos.

