Beber muita água faz mal ou não?



Tempos atrás escutei uma médica dizendo que não devemos beber muita água, porque o excesso do líquido pode ser prejudicial. Todos os médicos falam que devemos beber no mínimo três litros de água por dia, e nenhum nunca disse o limite, o que dá a entender que ele não existe. Então, pensei com meus botões que a médica estava doida. Afinal, sou atrevida e sempre achei que para eu ser médica só faltava o diploma, porque sempre me interessei pelo tema e li muito sobre tudo que se refere à saúde, medicina, doenças e avanços na área.

Dia desses, fuxicando daqui e dali, encontrei um artigo com base na medicina tradicional chinesa e em alguns estudos internacionais que dizem a mesma coisa que a tal médica falou: “Pouca água desidrata, mas muita água pode ser perigoso”. A primeira coisa que pensei foi em agradecer de não ter feito uma coluna questionando a tal médica que, para falar a verdade, nem me lembro do nome.



Olhem a história. Um estudante do ensino médio em Taiwan participou de uma competição de consumo de água e bebeu 6 litros em apenas 30 minutos. Ao voltar para casa, ele sentiu tontura, vômitos e convulsões. Foi levado às pressas para o hospital, onde quase perdeu a vida. Caso clássico de "intoxicação aguda por água" – também chamada de envenenamento por água – que ocorre quando o consumo excessivo de água dilui os níveis de sódio no sangue, prejudicando as funções cerebrais e corporais.

Muitas pessoas bebem água avidamente no verão, sem perceber que seus rins – que desempenham um papel central no metabolismo da água – têm limitações e podem não conseguir lidar com a situação, disse Naiwen Hu, praticante de medicina tradicional chinesa. A retenção de líquidos pode causar inchaço nas mãos e nos pés, micção frequente e insônia, o que pode prejudicar a qualidade do sono e piorar os níveis de energia.

No entanto, da perspectiva da medicina tradicional chinesa, o metabolismo da água depende não apenas da função renal, mas também de um baço forte. O baço faz parte do mesmo sistema energético do estômago, intestinos e pâncreas. Ele também é responsável pela absorção de nutrientes e pelo metabolismo da água.

A função fraca do baço e do estômago pode causar "umidade" ou excesso de umidade e retenção de água no corpo quando se bebe muito. Esse tipo de pessoa apresenta várias características: inchaço facial, mãos e pés frios e boca seca, apesar de beber água o dia todo. Essas pessoas agravam o desequilíbrio ao beber água em excesso, criando um ciclo de inchaço e energia lenta.



Quanta água você deve beber por dia? Sobre isso falarei na coluna de amanhã.

