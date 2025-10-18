Verão: ainda dá tempo de emagrecer com saúde?

O clima vai esquentando e as mulheres ficam indóceis para emagrecer, em busca do corpo ideal para aproveitar praias e piscinas. Na era de Ozempic e Mounjaro – as injeções mágicas –, não é tão difícil assim, mas corre-se o risco de comprometer a saúde e sofrer o efeito sanfona quando as aplicações acabam.



Faltando pouco mais de 60 dias para a chegada do verão, o educador físico e nutricionista Pedro Barros dá dicas sobre perda de peso e treino. Fica a dúvida: ainda dá tempo de emagrecer?



Pedro Barros diz que a resposta depende de um fator importante: “Com saúde ou não?” Isso porque a tendência é começar dietas e projetos para perder peso rapidamente, sem pensar na manutenção do emagrecimento e na saúde.



“É possível, sim, perder peso nesse prazo. Ajustando treino com dieta adequada, o emagrecimento é potencializado e você consegue emagrecer mais rapidamente do que apenas alterando a alimentação no dia a dia”, explica Pedro, proprietário da Academia Strong Blocks, aqui em BH.



Combinar alimentação e treino é importante para a saúde. A estética vem de brinde. “Quando falamos de emagrecimento para o verão, devemos lembrar que isso será consequência do estilo de vida mais saudável. Existe um apelo estético para esta época do ano, em que muitas pessoas vão para a praia, mas devemos lembrar que a busca não pode ser a qualquer custo. Fazer dietas malucas e utilizar medicamentos pode trazer muitas consequências negativas para o organismo. O passo mais importante é começar os treinos e melhorar a alimentação. Isso traz resultados e deve ser mantido para o resto da vida”. A seguir, veja dicas de Pedro:



• Alimentação simples e equilibrada

Evite ao máximo alimentos ultraprocessados. Esses produtos são cheios de açúcar, farinha e óleos vegetais, além de não conterem nutrientes. Direcione as refeições para alimentos naturais como carnes, ovos, frutas e vegetais, que oferecem nutrientes e saciedade.



• Água, chás e sucos de baixa caloria

Aumente a ingestão de água. Evite refrigerantes e sucos artificiais. Se for beber algum suco, prefira aqueles com menos calorias, como limão e maracujá. Alguns chás também podem ajudar a melhorar as funções do organismo.



• Treino de força e cardio

Caminhar, correr, andar de bicicleta e pular corda treinam nosso sistema cardiorrespiratório e ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina. Já o treino de força vai ajudar a ganhar massa muscular e aumentar o metabolismo mesmo em repouso.



• Acompanhamento físico e nutricional

Contar com o apoio de especialistas acelera o processo de emagrecimento e ajuda a otimizar resultados. Isso não significa que só quem tem personal vai conseguir chegar lá. A força de vontade de querer dar certo é o principal combustível.



Seguindo essas dicas e mantendo a constância, é possível alcançar resultados duradouros. “O segredo é criar hábitos que permitam manter corpo e mente em forma em todas as estações do ano”, conclui Pedro Barros.

