Assine
overlay
Início Anna Marina
Anna Marina
Anna Marina

De volta às compras

Depois de um templo reclusa, nada melhor do que sair de casa para comprar roupas para sair na nova estação

Publicidade

Mais lidas

Anna Marina
Anna Marina
Colunista
26/09/2025 04:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
A primavera pede roupas leves e confortáveis, como rendas e bordados - (crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)
A primavera pede roupas leves e confortáveis, como rendas e bordados crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

 

Depois de dias e dias sem sair de casa, fui dar uma volta pela cidade. Queria, principalmente, comprar uma roupa para sair, o que não faço há meses. Procurei, principalmente, um endereço que já conhecia há anos, uma casa, que fica no principio da Rua Levindo Lopes, porque queria roupa de sair e não superprodução.


Achei logo o que queria, escolhido com calma e com preços mais do que acessíveis. Sei que por toda a cidade há lojas do tipo, mas que são pouco procuradas porque não anunciam e não são de luxo. As mulheres se esquecem que o luxo depende delas, como acessórios (sapatos, bolsas e bijuterias) e tudo mais que dá para carregar.

Leia Mais


É claro que neste tipo de loja ninguém vai encontrar seda pura, linho e outros luxos nos tecidos. Mas encontra roupa para ir a qualquer lugar. Basta saber escolher. Como não são lojas de rua, têm estoque variado, que vai do algodão à seda. O feitio é o que vale.


Na Casa da Índia a coleção também e imensa. E uma boa é procurar na imensa coleção de xale um de seu agrado que pode ser transformado em uma saia dessas que estão no auge. O que acho mais interessante é que não são poucas as mulheres que compram tecido, levam para a costureira, voltam não sei quanta vezes para experimentar para depois não gostar.


Minha manhã de compra me rendeu duas roupas: uma com pantalona de seda e outra de algodão com bordados típicos. Vou voltar para comprar mais. Afinal, estamos na prímavera, estação de usar roupa leve e nova.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

anna-marina colunista cultura lojas primavera roupas tecidos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay