Galeria dotArt leiloa seu precioso acervo, construído durante 40 anos

Teremos aqui em Belo Horizonte, este mês ainda, grande e importante leilão do valioso acervo da Galeria dotArt, que depois de mais de 40 anos de funcionamento fechou as portas no final de 2024. Oportunidade única para colecionadores e apaixonados por arte.



A dotArt foi fundada por Maria Helena Bahmed. Ela morava com o marido, Feiz, e a filha Leila em São Paulo, no início dos anos 1970, porque ele era diretor do Banco Real. Quando se aposentou, o casal decidiu voltar para Belo Horizonte.



Feiz sempre foi apaixonado por arte. Para dar novo sentido à vida, comprou uma sala e começou a expor as obras de sua coleção. O acervo particular tinha peças de artistas incríveis como Cavalcanti, Volpi, Mabe e Ianelli.



Segundo me contou Leila, a sala foi se tornando um ponto de encontro. As pessoas iam lá admirar obras, conversar e trocar ideias. Uma das amigas de Maria Helena lhe sugeriu abrir uma galeria.



Como sempre teve olhar apurado para arte e talento natural para conectar pessoas, Maria Helena abraçou ideia. Ela era amiga de Anna Marina, titular desta coluna, que apoiou a iniciativa. Começou aí a longa parceria entre o Estado de Minas e a dotArt.



A galeria sempre participou dos leilões em benefício da Jornada Solidária, captando e doando obras para a campanha promovida por este jornal. Acabei herdando essa amizade, só que com Leila Gontijo, a filha de Maria Helena que assumiu o espaço há alguns anos.



“No começo, foi tudo muito simples. Começou pequena, mas com muito amor e dedicação. A galeria, que mais tarde se tornaria a dotArt, foi crescendo naturalmente. Minha mãe adorava receber as pessoas, ajudar decoradores recém-formados e orientar artistas. Ela tinha um jeito único de acolher a todos, e isso fez com que a galeria se tornasse um espaço querido na cidade”, relembra Leila.



Com o tempo, a dotArt começou a ganhar destaque. Trouxe artistas renomados de São Paulo e de outras partes do país. Maria Helena não só administrava a galeria, mas também criava um ambiente de troca e inspiração. “Muitas pessoas me dizem até hoje que ela era como uma mãe, sempre disposta a ajudar e compartilhar seu conhecimento”, conta a filha.



Quando Leila assumiu a galeria, adotou proposta mais contemporânea. Fez exposição com 43 artistas, muitos deles emergentes, um grande sucesso. A partir daí, começou a trabalhar com nomes consagrados, como José Damasceno e Efrain Almeida, estabelecendo parcerias com galerias de São Paulo com objetivo de conectar BH ao circuito nacional, promovendo artistas locais e levando seus trabalhos para outros estados.



“A dotArt é um legado da paixão da minha família. Ao longo dos mais de 40 anos, a galeria se consolidou como espaço pioneiro na divulgação e promoção da arte. Fizemos dele um lugar para ser, pensar, produzir, experimentar, celebrar e comercializar arte de uma forma poética”, pontua Gontijo.



A exposição do acervo ocorrerá a partir de 15 de março. O leilão será presencial e online para todo o Brasil, comandado pelo leiloeiro Daniel Rebouço, mineiro radicado em São Paulo e atuante na renomada empresa Blombô.

* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.