Acredito que todo mundo já ouviu a frase “será que aquela pessoa não tem um amigo para falar?”, referindo-se a algo que está errado com alguém. Bem, eu sou esta amiga. Já me estrepei várias vezes por causa disso, mas não consigo ver uma pessoa de quem gosto entrando em possível fria ou pagando algum mico e não alertá-la.



Amigo de verdade fala. O problema é que muitos não conseguem ouvir. Tinha o combinado com amigas de avisarmos umas às outras se alguém tivesse mau hálito. Certo dia, dei o toque em uma delas, daquela forma delicada: “Acho que seu hálito está um pouco forte”. A resposta foi rápida: “Não está não, fui outro dia mesmo ao dentista”.





Depois disso, aconteceu a mesma coisa com outra amiga, mas cheguei oferecendo chicletes. Ela rejeitou e eu disse na lata: “Você quer, sim, porque está precisando”.

O problema é quando, além de não ouvir respondem de forma agressiva. Trabalho com creches comunitárias desde 1996. Amiga começou campanha para ajudar uma creche, e as coisas que ela pedia acenderam uma luzinha em mim.





Liguei. De forma muito delicada, pedi-lhe que tomasse cuidado e verificasse melhor a papelada. Uau! Recebi um contravapor como resposta.





Ela disse que não fazia nada errado, era muito cuidadosa e atenciosa, que estava sabendo muito bem de tudo. Pedi desculpas e desliguei. Com essa aí, nunca mais falo nada.

Outro caso interessante: empresária em BH é famosa por não pagar os outros. Como consegue isso? Não sei. Ela faria um evento grande e fiquei sabendo que tinha contratado amiga minha, que, para falar a verdade, nem era tão amiga assim. Mas eu sabia o duro que ela dá, sua seriedade, e que não conseguiria absorver tamanho prejuízo.

Liguei e fiz o alerta. Ela ficou espantada com a notícia. Não podia cair fora, mas ficou alerta. Custou, mas conseguiu receber. Agradeceu.

Semanas atrás, recebi pelo Instagram o reels da professora Lucia Helena Galvão sobre amizade. O que ela diz é tão certo... Comenta que amizade verdadeira é uma preciosidade. Conta que, certa vez, perguntou aos alunos quantos amigos verdadeiros tinham, e todos responderam que eram muitos. Pois Lucia Helena percebeu que eles não tinham nenhum.





Nós temos o costume de chamar de amigas as pessoas que conhecemos, de quem gostamos, mas com as quais não temos intimidade. Antes, essas pessoas eram colegas ou conhecidos, mas agora parece que tais termos ficaram deselegantes ou muito distantes. Então, as promovemos à categoria de amigas, mas será?





A professora questionou a turma com falas muito pertinentes. Verdadeiro amigo, às vezes, tem de ser duro com você, para o seu próprio crescimento. Deve dizer a verdade, quer você queira ou não.





É aquela pessoa que pode estar do outro lado do mundo, vocês passarem anos sem se encontrar, mas quando se encontram é como se tivessem conversado ontem.





Verdadeiros amigos nunca são muitos. Se você os tem, deve cuidar deles como joias preciosas, preserve-os, porque são raros. Isso envolve laços sagrados, respeite-os.





Por isso, por mais difícil que seja, não deixe de falar as coisas importantes para os verdadeiros amigos, pois eles são poucos.



