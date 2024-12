Casamento em Trancoso

As atenções se voltaram para Trancoso no fim de semana passado. Livia Salvador Géo, filha de Márcia e Flávio, casou-se com Thiago Areas, filho de Stella e Rodrigo. Livia estava linda em um vestido de renda com cauda longa de Vera Wang. As mães dos noivos estavam lindas e elegantes: Márcia de Oscar De La Renta rosa e Stella, de verde-esmeralda. As damas de renda, descalças e cabelos soltos com miniborboletas. Lara, irmã de Livia, fez a cerimônia relembrando a história dos noivos. Eles foram colegas no Loyola e no inglês. Depois se afastaram e se reencontraram na vida. Tanto a cerimônia quando a festa foram na casa dos pais da noiva, que estava deslubrantemente decorada pela Verde que te quero verde, de Denise Magalhães. Toda em orquídeas variadas em tons de amarelo e renda nordestina. O bufê Pichitta Lanna – leia-se Cantídio Lanna e a filha Paula – fez todo o serviço, com destaque para os frutos do mar frescos servidos em conhas gigantescas, maravilhosas e muita coisa mais. Na sala de doces, grandes barcos com bolos, doces e sorvetes de Mariana Laender, que as pessoas se serviam com colheres.

Pesar

Quem nos deixou na última quinta-feira foi D. Latife Pereira, viúva do ex-governador Francelino Pereira. De 1979 a 1983, ela foi a primeira-dama do estado e teve como seu braço direito a minha mãe, Nerly Blázzio Teixeira da Costa. Juntas, elas fizeram vários eventos para arrecadar recursos para o Servas, entre eles o Meninas de Minas, com desfile nos jardins do Palácio da Liberdade, e uma Feira da Paz na qual montaram um “cassino” que teve como prêmios mercadorias apreendidas pela Polícia Federal nos aeroportos internacionais. Foi um sucesso. Foi a época em que a instituição esteva mais próxima da sociedade mineira. D. Latife deixa o filho Luiz Márcio.

Memorial

O escritor belo-horizontino Fernando Sabino foi homenageado com a instalação de um memorial no Mercado de Origem pelas comemorações de seu centenário. Entre os tributos realizados este ano, destacam-se a instituição de 2024 como o Ano Nacional do Escritor por uma lei sancionada pelo presidente do país e o lançamento de um selo comemorativo pelos Correios, que também foi apresentado durante o evento. A inauguração contou com presença de Bernardo Sabino, filho e presidente do Instituto Fernando Sabino, Bernard Martins, diretor do Grupo Uai, e Elaine Parreiras, secretária municipal de cultura.

Concurso de geleias

Estão abertas as inscrições para o Prêmio CNA Brasil Artesanal, um concurso nacional de geleias artesanais e tradicionais. É possível se inscrever até 23 de fevereiro. Quem produz nacionalmente até 50 toneladas de geleia por ano pode concorrer para a premiação, realizada em parceria com a Embrapa Agroindústria de Alimentos, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Serão dez premiados nas categorias geleias simples e geleias mistas.

Natal e aniversário

O encontro de confraternização da Ima Têxtil teve sabor especial neste ano. Durante a festa, a empresa iniciou as comemorações de seus 45 anos de fundação, tendo à frente os casais diretores Sônia e Manoel Rocha e Simone e Edmar Moura. Junto com eles, suas filhas que atuam ali. Nessa trajetória da empresa, o bom atendimento e a oferta de produtos sintonizados com as fashion trends sempre nortearam sua relação com o mercado. Um sucesso!

Por aí...

Hoje é o último dia para visitar a Casa do Papai Noel no Parque do Palácio. A programação começas às 9h30, com entrada gratuita para crianças até seis anos. Das 13h às 17h, terá a visita do Papai Noel. Os portões fecham às 18h.

O happy hour da Frente da Moda Mineira, na Casa Baanko, foi animado com presença da representante do MinC, Ana Tereza Mello Brandão, mostrando os recursos do PNAB disponíveis para o setor em Minas. São muitos editais, que abrangem ações variadas. Quanto mais intensa a participação mais chance do aumento progressivo das verbas para o assunto.

E a moda mineira está mesmo com a bola toda. No plano estadual, a Secretaria da Cultura tem planos bacanas para o setor – muito além do projeto Passarela da Moda, no Circuito Liberdade, que já é um sucesso, diga-se. No próximo ano, teremos também a novidade das Rotas da Moda (em vários pontos de Minas), programa que será lançado, em abril, durante a maior feira de turismo nacional, em São Paulo.

Cláudia Chiari colecionando sucesso com seus objetos criativos na Asas da Terra – a maioria deles tendo BH como tema. Feitos em madeira, agora expandiu suas propostas buscando temas orgânicos, sempre usando técnicas sustentáveis na sua execução.

E, por falar em quem faz moda e artesanato com qualidade, Mary Arantes encerrou os bazares de 2024 no seu espaço da Serra com chave de ouro. Com o nome de Véspera, a feira colaborativa dessa véspera de Natal reuniu nomes como Celso Affronso, Liana Atelier, Mietta, Not Equal, Debora Germani, Estúdio Veste, entre outros.

Uma beleza os trabalhos com fios, cordas e linhas da K.L. Artesanal, criados por Roseane Lilians Ferreira. A partir desses materiais, ela elabora tramas, nós, amarrações e macramês que se transformam em verdadeiras joias têxteis, como colares, brincos e mais. Há também uma linha home. Tudo bonito e com muita qualidade.

Péssima notícia para quem adora comprar quinquilharias pelo e-commerce oriental: o imposto da blusinha disparou novamente. Tanto pelo novo ICMS nos estados quanto pelo preço do dólar, que subiu 30% nesse ano. O jeito é se contentar com os similares nacionais.