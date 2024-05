A Feirinha Aproxima, criada pelo chef Eduardo Maya, completa 10 anos e faz edição sábado (4/5), na Faculdade Arnaldo, reforçando a proposta de promover a gastronomia de Minas Gerais, com seleção e inclusão de expositores de todas as regiões do estado. A curadoria é do próprio Maya. Estarão lá restaurantes e chefs consagrados.



Com entrada franca, o evento funcionará das 10h às 17h, oferecendo também espaço kids para a criançada. Um time de feras participa do mix pensado estrategicamente para agradar a todos os paladares, com comidas, bebidas e produtos artesanais da mais alta qualidade.



E melhor de tudo: o local é muito agradável, pet friendly, perfeito para passar o sábado com amigos, degustando pratos variados e bebidas especiais, ao som de boa música. Nada como relaxar nesta “festa de rua”.



As opções são simplesmente irresistíveis – de clássicos como o pão com linguiça da Wurscha e as pizzas artesanais da Pitza 1780, ambos criações de Eduardo Maya, a pratos como o ancho na parrilla com chimichurri e pão de alho, preparado pelo chef Ederson, o acarajé da Acarajeca, e a lasanha de berinjela e almôndega kafta, da chef Juju Casa Branca.



Para fãs de bacalhau, o Restaurante do Porto estará presente com bolinho, pastel de bacalhau com requeijão e arroz com bacalhau, proporcionando uma verdadeira experiência portuguesa.



Sabores internacionais ganham destaque, com as empanadas, as delícias árabes do Alcici e várias opções de chips crocantes assados no forno com ricota e alho negro.



Amantes de comida regional encontrarão carne de sol com mandioca na manteiga de garrafa e um delicioso tropeiro.

Nesta edição, os visitantes terão a oportunidade de participar de um momento especial: a cozinha-show com a chef Cidinha Lamounier, conhecida pela paixão, dedicação e defesa da culinária mineira.



Cidinha apresentará conhecimentos e técnicas na preparação do Risoquinha, prato que representa a essência da gastronomia mineira, simples de fazer e delicioso, segundo a chef. Quem estiver curioso marque presença e confira ao vivo.



Para acompanhar toda a comilança não vai faltar bebida. A equipe de Rodrigo Ferraz estará lá com a diversidade das cervejas do Albano's. A Krug também garantiu presença, além de outras marcas, todas trazendo seu sabor e personalidade para o evento. Haverá também destilados que estão na moda, como gim e cachaça.



Amantes de vinho não precisam ficar tristes, pois haverá estande exclusivo com seleção cuidadosamente escolhida para complementar a harmonização com os pratos.



Entre produtos oferecidos, o público vai encontrar panelas de ferro, queijos especiais e linhas gourmet. E, para fechar com chave de ouro, muitas sobremesas, como os tradicionais suspiros, cake donuts e alfajores de diversos sabores.



O Sebrae marca presença na Feirinha Aproxima trazendo o melhor da produção local, como licores e produtos à base de doce de leite, café artesanal de qualidade, antepastos, geleias, cachaças, biscoitos artesanais e muitos queijos, claro.



“Produzir a Feirinha Aproxima ao longo destes 10 anos tem sido uma jornada incrível e cheia de significado para todos nós. É gratificante olhar para trás e ver como o evento cresceu e se tornou parte tão importante da comunidade”, afirma Eduardo Maya. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)



FEIRINHA APROXIMA



Sábado (4/5), das 10h às 17h, na Faculdade Arnaldo (Rua Timbiras, 560, Funcionários). Entrada franca