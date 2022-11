Feirinha Aproxima terá edição só com mulheres neste sábado (5/11)

Val Coimbra vai levar seu espaguete com pupunha para a feirinha (foto: Aproxima/divulgação)





Uma ideia pode caminhar para outras ideias. É assim que o chef Eduardo Maya define a primeira Feirinha Aproxima 100% feminina, que será realizada neste sábado (5/11), em BH. Comemorando oito anos de projeto, ele conta ter passado o bastão da curadoria da edição Delas para a jornalista Lorena Martins, especializada em gastronomia.









“Quando a gente fala de gastronomia feminina, não é só falar da mulher na cozinha, da chef, mas de uma coisa muito maior”, comenta a curadora.





De acordo com ela, o processo passa pela presença das mulheres em realities gastronômicos, onde a maioria dos jurados é homem, pela participação delas em júris de competições importantes e também pela curadoria de festivais e eventos de destaque.





“Historicamente, as mulheres comandavam e comandam as cozinhas nas casas mineiras. A gastronomia doméstica mineira sempre foi algo verdadeiro e genuíno do estado. Tanto é que muitos chefes contam ter aprendido a cozinhar com tias, mães e avós”, lembra.

Natalia Sette, Fernanda e Marcela de Lazari Cardoso, da Cozinha da Vó Anna, participarão da edição feminina da Aproxima (foto: Aproxima/divulgação)

Lorena diz que buscou selecionar para a feira mulheres com trajetória importante na gastronomia do estado e de BH, além de dar atenção a demandas do público, que poderá conferir opções como quitandas veganas e vegetarianas, pratos mais substanciosos e lanches rápidos.





Além da capital, a cidade histórica de Tiradentes também vai marcar presença na feirinha. A curadora convidou mulheres que nunca haviam participado de eventos do gênero ou não contam com espaço físico para apresentar seu trabalho.





Entre as selecionadas estão as chefs Val Coimbra, com seu espaguete de palmito pupunha com vegetais confitados; Maria Clara Magalhães e Carolina Fadel, do Matula Cozinha, com seus bolinhos de feijoada e galinhada; e Marcia Nunes, filha de dona Lucinha, um dos principais símbolos da cozinha mineira.

FEIRINHA APROXIMA DELAS

Neste sábado (5/11), das 10h às 17h, no jardim interno da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Entrada franca. Instagram: @projetoaproxima





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria