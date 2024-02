Um dos grandes problemas que enfrentamos no envelhecimento é a fraqueza nas pernas. A maioria dos idosos começa a ter dificuldade de caminhar, acaba usando bengala e depois vai para a cadeira de rodas, o que é um sofrimento para muitos. Isso ocorre por causa da sarcopenia, que é a perda de massa muscular e de força esquelética como resultado do envelhecimento. E é preciso começar a combatê-la o mais rápido possível.

Adquira o hábito de ficar em pé, não fique apenas sentado, mas se pode sentar, não deite. Se um idoso adoecer e for internado, não peça para ele descansar mais, deitar e não sair da cama do hospital. Ficar deitado por uma semana vai perder pelo menos 5% da massa muscular. E idosos não conseguem recuperar os músculos. Normalmente, muitos que contratam assistentes perdem músculos mais rápido.

A sarcopenia é pior que a osteoporose. Com a osteoporose, só é preciso ter cuidado para não cair, enquanto a sarcopenia não só afeta a qualidade de vida, mas também causa alto nível de açúcar no sangue devido à massa muscular insuficiente.

A perda mais rápida de atrofia muscular é nos músculos das pernas, porque, quando uma pessoa está sentada ou deitada, as pernas não se movem e a força dos músculos das pernas é afetada. Subir e descer escadas, correr e andar de bicicleta são ótimos exercícios e podem aumentar a massa muscular. Mexa-se, não desperdice seus músculos, mantenha suas pernas ativas e fortes.

Com o aumento da idade e o envelhecimento diário, nossos pés devem se manter sempre ativos e fortes. Se não movermos as pernas por apenas duas semanas, a força real delas diminuirá em 10 anos. Portanto, exercícios regulares, como caminhadas, são muito importantes. As pernas são uma espécie de coluna que suporta todo o peso do corpo humano.

Cinquenta por cento dos ossos e 50% dos músculos estão nos pés. O pé é o centro do movimento do corpo. As maiores e mais fortes articulações e ossos do corpo humano também são encontrados nas pernas. Setenta por cento da atividade humana e queima de energia na vida humana é feita por bípedes. Juntas, as pernas têm 50% dos nervos do corpo humano, 50% dos vasos sanguíneos e 50% do sangue que flui através deles.

Nunca é tarde para exercitar as pernas, mesmo depois dos 70 ou 80 anos. Caminhe pelo menos 30 a 40 minutos por dia para garantir que suas pernas se exercitem o suficiente e que seus músculos permaneçam saudáveis. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)