O governador Romeu Zema (Novo) enviou ofício para que possa se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Agora, ele aguarda um sinal do petista para organizar a agenda. Lula chega a Minas três dias antes do carnaval, na quarta-feira, e parte na quinta-feira. Esta é a primeira visita do presidente a Minas desde que foi eleito para o seu terceiro mandato. Para Zema, um encontro com Lula poderia ser benéfico, visto que o governador colocou a resolução da dívida mineira com a União como sua prioridade neste primeiro semestre.



O ofício foi enviado ao Planalto na quarta-feira, de acordo com o vice-governador Matheus Simões (Novo). Segundo pessoas próximas a Zema, até o momento, nenhum dos articuladores do presidente entrou em contato com a equipe do governador, o que geralmente ocorre antes das visitas presidenciais ao estado. Se houver interesse de Lula, Zema quer discutir, além da dívida, questões relativas a Belo Horizonte e à região metropolitana.



No campo petista, há ainda desencontros sobre a agenda do presidente em Minas. Por enquanto, de confirmação oficial mesmo, apenas as duas cidades que irão receber Lula: Juiz de Fora e Belo Horizonte. Os ministros da Educação, Camilo Santana, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, são algumas das autoridades do primeiro escalão com presença confirmada.



As desavenças entre o governador e o presidente começaram na eleição presidencial de 2022. Zema, que venceu no primeiro turno, apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chegou a criticar Lula em seus discursos. No lançamento de sua campanha, Zema afirmou: “Não vou me envolver com assuntos fora de Minas. Mas apoiar quem roubou, quem já foi preso, não vou.”



Apesar de já ter indicado em algumas ocasiões que não tem interesse em conversar com Zema, Lula tem demonstrado habilidade política ao se reunir com adversários. Nesta semana, o presidente e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tiveram uma reunião pragmática e descontraída, discutindo o Novo PAC (Programa de Aceleração e Crescimento) – um selo de obras do governo federal – e até futebol.



A reunião, que durou cerca de meia hora no Palácio do Planalto, ocorreu no contexto do acordo entre os governos paulista e federal para dividir os custos e os méritos políticos da construção do túnel entre Santos e Guarujá, no litoral sul de São Paulo.



Posteriormente, Tarcísio esteve no palanque de Lula em São Paulo. Durante a conversa entre os dois, Lula brincou que, apesar de ser seu rival, Tarcísio é um bom aliado do governo: “Nos veremos em 2026”.

Fuad Noman mostra força

Na primeira votação do ano na Câmara Municipal de Belo Horizonte, os vereadores da base de apoio ao prefeito Fuad Noman (PSD) demonstraram unidade ao manter o veto total do chefe do Executivo da capital ao projeto de autoria do vereador Braulio Lara (Novo), integrante do grupo alinhado ao presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (sem partido).

Travessa

A proposta vetada por Fuad alterava o nome de um espaço público no bairro Buritis, na Zona Oeste de BH, que passaria a se chamar “Travessa Armin Conzelmann”. A administração municipal diz que o local não pode ser caracterizado como via pública e por isso não poderia receber a classificação de “travessa”.



Ônibus

No desdobramento do seu relatório conclusivo, a CPI Ônibus sem Qualidade recomendou o indiciamento de cinco pessoas ligadas às concessionárias de transporte coletivo e ao alto escalão da Prefeitura de Belo Horizonte. Um dos apontados para responsabilização é Rubens Lessa, empresário e representante do consórcio BH Leste.



Palácio Tiradentes e Assembleia

Embora não sejam aliados políticos, a relação entre o governador e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite (MDB), encontra-se em um patamar mais positivo do que nunca. Tadeu faz encontros mensais com o governador, destacando-se cada vez mais no cenário político ao assumir postura importante na questão da dívida mineira com a União. Nos discursos, Zema frequentemente elogia o parlamentar.

ICMS da educação

As prefeitas petistas de Contagem, Marília Campos (PT), e de Juiz de Fora, Margarida Salomão, questionaram a fala do ministro da Educação, Camilo Santana, sobre o ICMS da educação. Durante entrevista, Santana afirmou que o novo critério de distribuição da cota-parte municipal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um estímulo para que os municípios foquem na qualidade da aprendizagem. As cidades mais populosas, entretanto, perderam arrecadação com a mudança feita por nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa.