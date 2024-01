Os deputados do PL Nikolas Ferreira, Bruno Engler e Cabo Junio acusam "perseguição política" a opositores do governo federal

Censura e perseguição política. Foi assim que os bolsonaristas mineiros avaliaram a operação da Polícia Federal que resultou na apreensão de um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em um endereço ligado ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho “02” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ação é a segunda desse tipo. Na quinta-feira passada, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin, também teve seus endereços como alvos de mandados de busca e apreensão.

À coluna, o deputado federal Cabo Junio (PL-MG) chamou as ações da PF de “perseguição muito clara aos membros da oposição, não apenas dentro do Congresso Nacional, mas da oposição política do Brasil”.

Para ele, todos que se posicionaram contra o governo do presidente Lula (PT) já sofrem as consequências.

Durante a conversa, o parlamentar citou o inquérito dos atos antidemocráticos, no qual ele é investigado desde 2020, e não sabe “até hoje qual foi a conduta que me é imputada a essa acusação e o inquérito infinito”. “É inacreditável o nível que o Brasil chegou nessa, entre aspas, democracia relativa”.



No X (antigo Twitter), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) questionou o uso do “meme” no qual a ex-deputada Joice Hasselmann diz: “Toc toc”, é a Polícia Federal”, em postagens do governo petista. O deputado acionou a polícia sobre o assunto. “É um absurdo um comportamento desses com o uso do dinheiro público para perseguir adversários”, protestou.

Quem também se manifestou nas redes foi o deputado estadual Bruno Engler (PL), escolhido pela direita bolsonarista para concorrer ao cargo de prefeito de Belo Horizonte este ano. “Carlos Bolsonaro e Jair fazem uma live colocando 500 mil pessoas ao vivo. 8 horas depois, mandam a PF nos endereços de Carlos. A ditadura está aí!”, escreveu.



A PF colheu indícios de que Carlos Bolsonaro recebia informações da Abin durante o mandato do seu pai. A PF detectou, por exemplo, que Carlos recebia informações sobre inquéritos em andamento da própria corporação. A PF também investiga se a Abin produziu dossiês para atender aos interesses do vereador.

Pescaria

O assessor e advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten, revelou que o ex-presidente não foi surpreendido pela Polícia Federal, mas pelo mar de Angra dos Reis. O motivo? Bolsonaro saiu para pescar às 5h, escapando das tramas políticas. Ele estava acompanhado de seu filho, alvo da ação, Carlos Bolsonaro. Ambos teriam tomado conhecimento da investigação após retornarem.

Esquerda comemora

O deputado federal André Janones (Avante-MG), envolvido em uma longa disputa com o vereador Carlos Bolsonaro, não perdeu a chance de comentar a operação da Polícia Federal contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. “A família Bolsonaro sai de barco quando a Polícia Federal chega na casa em que eles estavam em Angra e depois retorna. A pergunta que fica é: o que eles foram descartar no mar?”, provocou o deputado.

Pedágios

Assim que a Assembleia Legislativa retornar do recesso, o deputado estadual Rodrigo Lopes (União Brasil) deve fazer pressão sobre a concessionária encarregada da cobrança de pedágios no Sul de Minas. “O sentimento de frustração e a apreensão dos cidadãos são ecoados pela expressão contundente de 'estamos pagando para morrer'. Mesmo após mais um ano, as estradas permanecem perigosas e malconservadas. A necessidade urgente de melhorias não pode ser subestimada, e a pressão por ações concretas é mais do que justificada”, disse Lopes, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios.

Igualdade

Os deputados estaduais mineiros estudam a viabilidade de um Estatuto da Igualdade Racial específico para o estado. Mesmo diante da existência de uma legislação federal sobre o tema, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais busca compreender melhor as particularidades locais, visando a elaboração de políticas mais alinhadas com a realidade mineira.

Inflação

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) afirmou que o governo Lula vem fazendo “hora com a cara do povo”. Dentro de um sacolão, ele questionou o preço alto dos produtos, alegando que os brasileiros estão pagando mais por menos quantidade. Por isso, solicitou ao Procon que notifique os preços abusivos. “E como diminuir a inflação? Diminuindo os gastos públicos”, afirmou.

Luto

Morreu, nesta segunda-feira (29/1), Geraldo de Moura Baptista, ex-sindicalista dos comerciários e pai do deputado federal Rogério Correia (PT). Aos 97 anos de idade, Geraldo deixou a esposa, a professora aposentada Marília Correia Baptista, com quem compartilhou 70 anos de casamento, além de genro, noras, netas(os) e bisneta.