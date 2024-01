O atual grande carnaval de Belo Horizonte, originado como protesto contra as ações do então prefeito Marcio Lacerda e transformado desde então em uma plataforma política, agora serve como palco para aqueles que aspiram ocupar o cargo de chefe do Executivo municipal.

Em meio à folia, os belo-horizontinos podem esperar não apenas festividades, mas também uma série de discursos políticos e uma pré-campanha disfarçada de celebração, já que alguns pré-candidatos estarão entre o povo para aproveitar a festa.

O presidente da Câmara Municipal de BH, Gabriel Azevedo (sem partido), já é presença marcante no carnaval da cidade. Como folião, ele aproveitou os desfiles de ensaio para discutir sobre a gestão do prefeito Fuad Noman (PSD) e os conflitos com o governador de Minas, Romeu Zema (Novo).

À coluna, ele confirmou que estará em BH para a festa e participará dos blocos. “Como nos últimos, aliás. Aproveito há anos”, disse.

Do lado da esquerda, o deputado federal Rogério Correia (PT) também já está “escolhendo os blocos”. O parlamentar questiona por que o sistema de cadastro de ambulantes para o carnaval não é realizado on-line, em vez de deixar milhares de pessoas em longas filas, sem acesso a água e sem condições adequadas para fazer um cadastro com garantias. Ele informa que essa será a pauta escolhida por ele para ser levantada durante as comemorações.

A presença de Bella Gonçalves (Psol) nas ruas de BH também está confirmada. A parlamentar propõe “tarifa-zero” para os ônibus da capital durante a folia.

Fuad Noman também estará na capital durante toda a folia. O prefeito, que foi alvo de ataques e também disparou contra o governador Zema e o vice-governador Matheus Simões, amenizou os atritos nesse sábado (27/1). Ainda não é certo se o chefe do Executivo da capital vai para as ruas, mas Fuad estará presente na gestão do carnaval.

Nem todos os possíveis candidatos, porém, vão participar da folia. A secretária de Estado do Planejamento e Gestão, Luiza Barreto, que pode ser candidata de Zema à prefeitura, confirmou sua participação na Missão Internacional promovida pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração (Consad) em Dubai, nos Emirados Árabes.

Seguindo o exemplo de Luísa, o deputado estadual bolsonarista Bruno Engler (PL) também optou por trabalhar durante o carnaval, mas em BH. O parlamentar utilizará a festividade para estabelecer suas alianças políticas, realizar reuniões e receber pessoas interessadas em contribuir para sua campanha. Embora não tenha planos de participar dos blocos e desfiles, a articulação para a prefeitura será integralmente elaborada durante a festa.



Fuad minimiza atritos

Depois da troca de recente de farpas entre o governo do estado e a prefeitura de BH sobre o carnaval, o clima parece estar mais ameno com a proximidade da folia. Neste ano, o governo estadual entra pela primeira vez como patrocinador da festa na capital. A disputa por espaço na organização do evento teve momentos de embate entre as duas instâncias da política mineira. Em entrevista ontem, na abertura do período oficial do carnaval na cidade, o prefeito Fuad Nomam minimizou a rixa.



“Mãos dadas”

Fuad deu a seguinte declaração: “Esses pequenos atritos são questões políticas. Nesse momento, não podemos usar calamidade ou festa para fazer política. Política se faz nos intervalos. Agora temos que trabalhar todo mundo de mãos dadas para proteger a cidade e fazer com que o folião possa se divertir tranquilamente. Estamos vendo a polícia, os bombeiros, a Secretaria de Segurança Pública. Tenho certeza de que todo o aparato estadual necessário estará à disposição da cidade, porque é nossa função e função deles, nós temos que trabalhar juntos e esses pequenos atritos políticos de ano eleitoral não interferem”. (Bernardo Estillac)

Próximos passos da Assembleia

A coluna fez contato com os deputados estaduais para saber quais serão as próximas votações na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) após o recesso, em fevereiro. Eles estão em processo de articulação, e o colégio de líderes ainda não se reuniu. Contudo, de todas as respostas, uma foi clara: a novela da dívida bilionária de Minas Gerais com a União é a prioridade.



Seca na mira também

Enquanto a chuva causa transtornos na região metropolitana, a estiagem segue como problema sério em outras regiões de Minas. Por isso, o combate à seca também terá destaque na agenda da Assembleia no início da legislatura. A atenção dos parlamentares se volta para a necessidade de ações contra esse problema, crucial para muitas regiões do estado.



Janela partidária

A Câmara Municipal de Belo Horizonte está agitada com a iminente janela de migração partidária. Com a aproximação da data para troca de legendas, vereadores, incluindo o vice-presidente da Casa, Juliano Lopes (foto), já articulam mudanças para as eleições municipais deste ano. A coluna apurou que o partido Agir não pretende mais contar com Lopes, impulsionando sua busca por uma nova filiação partidária.