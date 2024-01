De 22 de dezembro a 2 de fevereiro, o Congresso Nacional permanecerá em recesso parlamentar. Neste intervalo, os representantes de Minas Gerais escolheram diferentes destinos para recarregar as energias. Alguns optaram por uma pausa, enquanto outros viram o recesso como uma oportunidade para fortalecer suas bases e consolidar posições na política estadual.

É o caso do deputado federal Diego Andrade (PSD-MG), que passa as férias viajando por Minas e em contato com sua base eleitoral.

O mesmo ocorre com Emidinho Madeira (PL-MG), que esteve em Monte Santo de Minas, Muzambinho e Nova Resende, e Eros Biondini (PL-MG), que – ao lado da filha, a deputada estadual Chiara Biondini (PP-MG) – esteve em Pirapora no réveillon.

Houve também quem preferiu retornar para casa. Pinheirinho (PP-MG), Ana Paula Junqueira Leão (PP-MG), Zé Vitor (PL-MG) e Delegada Ione (Avante-MG) estiveram em suas cidades natais. Pinheirinho voltou para seu berço político, Ibirité. Ana Paula, casada com o prefeito de Uberlândia, passou o fim de ano em um sítio ao lado de familiares.

Zé Vitor foi a Bom Despacho, onde celebrou o ano novo com amigos e a esposa. Já Delegada Ione, possivelmente candidata à Prefeitura de Juiz de Fora, passou o fim de ano na cidade, ao lado do filho e do marido.

Alguns trocaram as montanhas de Minas pelas praias brasileiras. Nikolas Ferreira (PL) escolheu ficar à beira-mar com a esposa, Lívia Orletti, grávida de 8 meses. A deputada Dandara (PT) também preferiu descansar no litoral. O destino? O Nordeste. Em Salvador, na Bahia, ela posou para fotos ao lado dos familiares que conheceram o Pelourinho pela primeira vez.

Quem também ficou do ladinho do mar foi a deputada Célia Xakriabá (PSOL), que fez fotos com a ministra dos Povos Originários, Sonia Guajajara. Paulo Guedes (PT-MG) escolheu ir para Sergipe, onde fez um vídeo fazendo compras em um sacolão de rua.

Já pensando nas festas e na vida noturna, Euclydes Pettersen (Republicanos) esteve no local mais amado pelos famosos e influenciadores: Serrambi, Pernambuco.

Os deputados Hercílio Diniz (MDB) e Ana Pimentel (PT) escolheram sair do país. Hercílio levou as netas para conhecer a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Ana preferiu explorar o Uruguai, onde fez fotos na neve.

Desde o primeiro dia do recesso até agora, apenas uma movimentação tirou o silêncio do Congresso Nacional: a cerimônia Democracia Inabalada, realizada em 8 de janeiro, e que contou com a presença dos mineiros Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado; Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia; e Tadeu Martins (MDB), presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Durante o recesso parlamentar, cabe a uma comissão representativa, composta por deputados e senadores, zelar pelas prerrogativas do Congresso e de suas Casas; exercer a competência administrativa das mesas do Senado e da Câmara em caso de urgência, na ausência ou impedimento dos seus membros; representar o Congresso Nacional em eventos de interesse nacional e internacional; e exercer outras atribuições de caráter urgente, que não possam aguardar o início do período legislativo seguinte sem prejuízo para o país ou suas instituições.

AMM desaprova decisão de Lula

A confusão em Brasília relacionada à medida provisória (MP) assinada pelo presidente Lula (PT), impondo a reoneração da folha de pagamento, alcançou Minas Gerais. Os prefeitos mineiros que participaram da investida com mais de mil chefes do Executivo em Brasília para discutir a pauta estão furiosos. O prefeito de Coronel Fabriciano e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Dr. Marcos Vinicius, mobiliza os chefes do Executivo mineiro para pressionar os líderes no Congresso e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), sobre a questão.

Ônibus de graça no carnaval

A pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, deputada estadual Bella Gonçalves, solicitou a garantia de gratuidade nos ônibus de Belo Horizonte e região metropolitana durante o carnaval. O ofício foi enviado na quinta-feira para o prefeito de Belo Horizonte, o governador do Estado, o superintendente de Mobilidade da Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (SUMOB) e para o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (SEINFRA).

Na Câmara

Após uma quebra de acordo com o vereador Juliano Lopes (Agir), o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), tem enfatizado todos os dias que não irá renunciar à presidência da Casa. Em comunicados publicados no Diário Oficial do Município (DOM) todos os dias desde o início do ano, Gabriel ressalta que não deixará o cargo sob nenhuma hipótese. E, adendo: as publicações no DOM não têm prazo para acabar. O presidente da Casa Legislativa ainda ressalta que qualquer documento que possa ser interpretado como uma possível renúncia é nulo. (Vinicius Prates)