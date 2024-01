Pela primeira vez, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), respondeu ao deputado estadual Bruno Engler (PL), aposta da direita bolsonarista para a prefeitura da capital. O parlamentar tem usado as redes sociais para atacar a gestão municipal na tentativa de iniciar uma campanha antecipada. Em sua mais recente investida, Engler atribuiu o aumento da passagem dos ônibus metropolitanos à PBH e ao presidente Lula (PT), ignorando que a administração do sistema é responsabilidade do governo de Minas.

Em postagem no Instagram, Engler compartilhou uma imagem de Lula e Fuad, acompanhados pelo ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e pelo deputado federal Odair Cunha (PT), com a legenda: “Passagem de ônibus metropolitano vai aumentar para R$ 7,70”. A publicação também destaca “Belo Horizonte” com uma marcação preta.

Feito na manhã de terça-feira (9/1), o ataque recebeu resposta do prefeito ontem. Diante de uma plateia de jornalistas, Fuad demonstrou desconforto. E em uma rara fala política, ele afirmou: “Isso é típico de quem não tem propostas de campanha, não tem realizações para mostrar. Começa a criar polêmica, inventar histórias. O ônibus metropolitano é responsabilidade do governo estadual, do governador, e da Secretaria de Infraestrutura. A prefeitura tem seu foco em cuidar de Belo Horizonte. Não estamos pensando em política neste momento. Quando falarmos de política, será para discutir projetos para a cidade. Vamos focar em melhorar a vida da população, não em espalhar notícias falsas. Isso é coisa de quem não tem argumentos sólidos”.

Engler é visto como a principal aposta da direita para conquistar a prefeitura este ano, em disputa que ainda tem muitos candidatos não confirmados. O parlamentar, no entanto, já tem o apoio unânime no PL, incluindo o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL). Por sua vez, Fuad planeja concorrer à reeleição. Apesar de ser menos conhecido, ele pretende utilizar as obras iniciadas pelo ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) e continuadas em seu mandato como estratégia de promoção. Há quem acredite que a vitória na eleição já esteja assegurada para o atual prefeito, fazendo comparações com a trajetória de Fernando Pimentel (PT) ao assumir o Executivo municipal. Seguindo a legislação eleitoral, a confirmação dos candidatos ao cargo deve ocorrer até 5 de agosto, após as convenções partidárias.

Sem alinhamento

Apesar de ter deixado de fora nas críticas ao prefeito Noman Fuad o fato de que o governo do estado é o responsável pelos ônibus metropolitanos, o deputado estadual Bruno Engler não está alinhado ao governador Romeu Zema. Como ex-vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado esperava o apoio do chefe do Executivo mineiro nas eleições. Porém, Zema pretende lançar Luiza Barreto ao pleito. A desavença entre os dois começou depois que Engler votou contrariamente ao projeto de Zema que propunha um acréscimo de dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos considerados supérfluos.



Mulheres de Minas

O governador Romeu Zema publicou a Lei 24.650, de 2024 no Diário Oficial eletrônico Minas Gerais. A nova norma cria um banco de dados de condenados por violência contra a mulher no estado. A lei é derivada de um projeto feito pelo deputado Sargento Rodrigues (PL), que foi aprovado de forma definitiva (segundo turno) pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 6 de dezembro.



Férias antecipadas



Todo mundo gosta de um bom descanso, e não é diferente com o assessor da presidência do BDMG, o ex-secretário Igor Eto. Há quatro meses nomeado como funcionário do banco, Eto já desfruta de um tempo de pausa no corrido dia a dia. Em suas redes sociais, o ex-secretário exibe alegria nas praias do sul da Bahia. O que chamou a atenção de interlocutores do governo é o fato de que Eto, como todos os servidores do estado, tem férias a partir de um ano de contrato.



Documentário

Lançado na segunda-feira (8), o documentário produzido pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) bateu 7 milhões de visualizações em suas redes sociais em menos de 24 horas. O deputado foi um dos parlamentares a incentivar, via redes sociais, a invasão aos três Poderes. Na época, Nikolas chegou a ficar sem redes sociais por quase dois meses depois de uma decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.



Outfit viraliza

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o empresário Felipe Brandão exibindo peças de vestuário e joias de marcas de grife a preços considerados exorbitantes. Felipe é filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves. O fato gerou um grande questionamento por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, especialmente em relação aos valores das roupas apresentadas.

Empresário da moda

Apoiadores de Jair Bolsonaro, entretanto, não sabem que Felipe Brandão, apesar de ser filho de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, é, na verdade, um empresário do ramo da moda. Ele foi flagrado nas ruas de Amsterdã, capital da Holanda, onde reside com sua família.