Surgido após a fusão do PTB e o Patriota, o Partido da Renovação Democrática (PRD) deve ampliar a representatividade de Minas na Câmara dos Deputados.

Dos cinco representantes do partido na Casa, três são originários do estado e ex-integrantes do Patriota: Fred Costa, Pedro Aihara e Dr. Federico. Além dos três mineiros, o novo PRD conta com apenas outros dois parlamentares: Magda Moffato, de Goiás, e Marreca Filho, do Maranhão.



O presidente do extinto Patriota, o deputado mineiro Fred Costa, se licenciou para se concentrar na estruturação do novo partido. À coluna, ele confirmou que o PRD deve seguir a linha de centro-direita e ter uma postura independente, o que contraria uma ala do antigo PTB.

Uma parte dos membros do antigo partido desejava que a nova legenda estivesse alinhada à esquerda. Esse grupo provavelmente formará um partido disposto a abrigar brizolistas que desejam preservar o trabalhismo e desvinculá-lo do antigo presidente do PTB, Roberto Jefferson.



Na sexta-feira, 1º de dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu autorização ao ex-deputado constituinte Vivaldo Barbosa, secretário de Justiça de Leonel Brizola no Rio de Janeiro, em 1983, para iniciar a coleta de assinaturas visando à recriação do PTB.



O recém-criado PRD adota uma posição de centro e mantém independência dentro da Câmara. Ao ser questionado sobre as expectativas em relação ao novo partido e ao que os mineiros podem esperar da nova legenda, Fred Costa afirmou: “Trabalho árduo, transparência e independência são nossos objetivos. Não desejamos contribuir para a polarização, consideramos que isso prejudica o país”.



Desde 2019, a distribuição dos recursos mensais do fundo partidário, utilizado para gastos referentes à manutenção das siglas, está vinculada ao desempenho eleitoral das legendas. São avaliados as somas de votos válidos em candidatos a deputado federal e o número de deputados federais eleitos.

Fundado em 1981 e por muitos anos controlado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, o PTB não alcançou a cláusula de desempenho em 2022, assim como o Patriota. Na última eleição, o Patriota elegeu 4 deputados federais e o PTB, 1.



Pela cláusula de desempenho vigente, para ter acesso aos recursos públicos a legenda precisa eleger pelo menos 11 deputados federais, distribuídos em pelo menos nove unidades da Federação. Alternativamente, o partido pode superar a cláusula de desempenho se, mesmo elegendo número menor de deputados, obtiver 2% dos votos válidos nas eleições para a Câmara, distribuídos em pelo menos nove unidades da Federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas.



Ao aprovar a fusão em convenção nacional, os dirigentes do PRD decidiram também banir Jefferson dos quadros do novo partido. Motivo: o episódio em que o político foi preso após reagir com tiros a uma ordem de prisão preventiva, no ano passado.

Linguagem neutra

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que buscava simplificar a linguagem no setor público, originalmente direcionado para seguir o "Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa". Contudo, um destaque foi aprovado, por 257 votos a 144, proibindo o uso de "novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas".

Esta emenda, proposta pelo deputado Junio Amaral (PL-MG), inicialmente não foi aceita pelo relator, levando Junio a apresentar um destaque para votação. Durante a análise da emenda, PT, PCdoB, PV, Psol e Rede se posicionaram contra o destaque. Agora, a proposta segue para avaliação do Senado Federal.

Diamantina

O prefeito de Diamantina, Juscelino Brasiliano Roque (DEM), disse que, na cidade, ele só ainda não é “padre e puta". A declaração provocou mal-estar na Câmara Municipal da cidade. Para alguns vereadores, a fala foi indelicada.

Pesquisa velha

Guilherme Morais, ex-vereador de Brumadinho com mandato cassado e envolvido em diversas acusações no âmbito criminal, voltou aos holofotes. Desta vez, ele divulgou uma pesquisa de intenção de voto para prefeito da cidade da Grande BH.

Porém, a análise das imagens e dos números apresentados mostrou que o ex-vereador reproduziu os dados de uma pesquisa eleitoral realizada em 2018 para a Presidência da República.

RRF

Os deputados federais Aécio Neves, ex-governador de Minas, e Paulo Abi Ackel, presidente estadual do PSDB, se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite (MDB). Na pauta do encontro, a proposta alternativa que os dois parlamentares federais defendem em relação a alterações no Regime de Recuperação Fiscal e renegociação da dívida do governo de Minas com a União.

Congresso em Israel

Membros do Congresso brasileiro, liderados pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), estão em missão oficial em Israel, onde se encontraram com parlamentares e autoridades do governo israelense. A visita tem como objetivo principal o fortalecimento dos laços entre os dois países, buscando apoio mútuo, especialmente no que diz respeito à cooperação econômica e à segurança.

O senador Viana destacou a importância da colaboração de Israel para o Brasil no combate ao terrorismo, evidenciando a possibilidade de uma parceria estratégica para enfrentar desafios globais.

Chico Pinheiro em BH

O jornalista Chico Pinheiro recebeu o Título de Cidadania Honorária de Belo Horizonte, proposto pelo vereador Pedro Patrus. A homenagem destaca a contribuição de Pinheiro para o jornalismo nacional. Embora não seja natural da cidade, iniciou sua trajetória na comunicação em Belo Horizonte, pela PUC Minas. Este reconhecimento enfatiza sua conexão com a cidade e seu impacto no campo da Comunicação.

Funed

Durante a arguição do presidente da Funed, Felipe Attiê, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foram levantadas questões sobre seu comportamento. Ele foi acusado de fazer gestos considerados ofensivos em referência à deputada Beatriz Cerqueira (PT-MG) – dizendo que a parlamentar era doida – e de interromper os deputados durante a sabatina.

Como resultado dessas ações, a deputada Bia solicitou à presidência da Assembleia as seguintes medidas: instauração de um procedimento para investigar o comportamento do indicado pelo governador durante sua arguição; tomada de providências em relação à conduta da Comissão de Saúde, onde a sabatina foi realizada; e anulação da reunião da Comissão que aprovou a indicação do sabatinado.

(Igor Passarini)