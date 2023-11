A atuação do assessor da presidência do BDMG, Igor Eto, tem gerado mal-estar dentro do governo Romeu Zema (Novo). Nos últimos dias, por exemplo, Eto tem divulgado nas redes sociais que está visitando “amigos” – prefeitos – pelo interior de Minas para falar sobre o microcrédito oferecido pelo banco aos municípios.

Na interpretação de alguns integrantes do governo estadual, o ex-secretário está usando o cargo e o espaço para promover uma campanha antecipada. Eto não esconde a interlocutores que planeja se candidatar a deputado federal em 2026. A propósito, o plano passa também pela manutenção de apoios importantes de prefeitos do interior.



Em junho, Eto já havia causado um desconforto dentro do governo mineiro. Ele chegou a ser exonerado como secretário de governo devido à insatisfação de Zema com sua atuação junto aos parlamentares na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Projetos importantes como o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), considerado prioridade pelo governo, não avançaram no Legislativo durante sua estadia na cadeira de secretário, e outros, já aprovados, como o que previa a extinção da Fundação Caio Martins (Fucam), não foram votados como o governador Zema desejava.



Agora, chefiando o BDMG, resta saber se seus aliados serão reeleitos nos pleitos municipais de 2024 – o que não deve ser uma dificuldade, pelo fácil acesso às benesses oferecidas pelo BDMG.

NOTAS DA ESQUERDA



Fuad começa alianças

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), deu início às primeiras negociações em busca de alianças para 2024. Ontem, ele esteve em Brasília para se reunir com o presidente nacional do MDB, Beleia Rossi (MDB).

Fuad estava acompanhado no encontro pelo deputado federal e secretário nacional da legenda, Hercílio Diniz (MDB). Conforme divulgado anteriormente pela coluna, o parlamentar tem liderado as negociações em Belo Horizonte dentro do partido. Além de Fuad, Hercílio e Baleia, esteve presente na reunião o presidente do PSD-MG, Cassio Soares.

Novo partido

O Patriota agora é Partido Renovação Democrática (PRD). Por causa disso, o presidente do partido em Minas, o deputado federal Fred Costa, vai tirar licença da Câmara dos Deputados por quatro meses para atuar nas articulações de bastidores da criação da nova legenda. Quem assume a cadeira agora é Felipe Saliba, também do Patriota. O advogado é empresário e ex-candidato à Prefeitura de Contagem.



Fim da lista tríplice para reitores

O Projeto de Lei 2699/11, que visa garantir a autonomia das universidades e institutos federais na seleção de reitores e pró-reitores, foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) após tramitação e aprovação na forma do substitutivo apresentado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O texto é de autoria da deputada mineira Ana Pimentel (PT-MG). “A luta pela autonomia dentro das universidades é, em última instância, defender a própria plenitude da democracia do país. Esta conquista é o resultado de um esforço coletivo e demonstra o compromisso contínuo com a valorização da educação e do ambiente acadêmico democrático”, afirmou a deputada.



NOTAS DA DIREITA

Zema encontra prefeitos

O governador Romeu Zema (Novo) se reuniu com os prefeitos da diretoria da Associação Mineira de Municípios (AMM), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, para um almoço de confraternização e alinhamento de pautas importantes do Governo de Minas e dos municípios mineiros. Além de Zema, estavam presentes Luísa Barreto (Planejamento e Gestão), Gustavo Valadares (Governo), Gustavo Barbosa (Fazenda) e Fernando Passalio (Desenvolvimento Econômico).

Prefeito barrado

Neste mesmo encontro com Zema, o prefeito de Boa Esperança, Hideraldo Henrique Silva (PMDB-MG), foi barrado na porta do Palácio da Liberdade. Segundo ele, foi impedido de entrar por ter desavenças com o prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, presidente da AMM.

Meritocracia

O governador de Minas também aproveitou a manhã de ontem para comentar a indicação do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF) e alfinetar Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governador comparou seu governo ao do petista, destacando que, em sua gestão, as nomeações não ocorrem com viés político. Segundo ele, apesar de a indicação ser prerrogativa do presidente, “vale lembrar que no meu governo todo o secretariado foi contratado, selecionado como se faz uma seleção para uma empresa (...) Ninguém foi selecionado por viés partidário, ideológico, consanguinidade, etc. Então, acredito em meritocracia. Cabe a cada um avaliar se é uma indicação meritocrática ou não”, concluiu Zema.

De volta ao trabalhador

O deputado estadual Betão (PT) propôs, por meio de um Projeto de Lei (PL), que vítimas do trabalho análogo à escravidão recebam, sem cursos adicionais, bens e doações provenientes dos processos relacionados a esse crime. A isenção será aplicada a todas as transmissões “causa mortis” em doações de bens móveis ou imóveis com o intuito de indenizar o empregado submetido a trabalho em condição análoga à de escravo. "Esse projeto tem como objetivo garantir o acesso à justiça e a devida reparação aos trabalhadores e trabalhadoras resgatados da escravidão. Mesmo hoje, após 135 anos da abolição da escravidão no Brasil, Minas Gerais ainda enfrenta situações de trabalho análogo à escravidão”, disse o deputado.