Para surpresa do mercado financeiro e da própria indústria de medicamentos, a farmacêutica EMS anunciou na tarde de ontem uma oferta para comprar a rival Hypera, dona de marcas consagradas no país, como Buscopan e Engov, entre outras. O negócio gira em torno de R$ 3,8 bilhões e, se for confirmado, dará origem a um gigante com faturamento de R$ 16 bilhões e líder no segmento de medicamentos genéricos, o mais rentável do setor. As duas empresas vivem momentos distintos. Enquanto a EMS detém cerca de R$ 500 milhões em caixa, a Hypera possui dívidas estimadas em R$ 8,2 bilhões. De acordo com fontes do mercado, o negócio vinha sendo costurado desde o final do ano passado. As tratativas iniciais, contudo, foram feitas em 2022, mas a fusão das operações esfriou após divergências entre os sócios. Retomadas mais de um ano depois, as conversas deverão ser concluídas agora. Alguns analistas dizem que a operação resultará na criação da “Ambev” do setor farmacêutico, numa referência à maior cervejaria da América Latina.

Angra 3 tem nova previsão

para começar a operar: só em 2031

A Eletronuclear, estatal responsável pela operação do complexo nuclear de Angra, no Rio de Janeiro, não considera mais possível que a usina de Angra 3 comece a produzir energia elétrica em 2027, conforme previsão feita recentemente pela empresa. Agora, uma meta factível é 2031. Paralisado nos anos 1980, o projeto foi retomado em 2008 e interrompido novamente em 2015, após suspeitas de corrupção apuradas pela Operação Lava-Jato. Segundo a Eletronuclear, 66% da estrutura local está pronta.

Operações com criptomoedas aceleram em 2024

Apesar dos riscos envolvidos e do sobe e desce frenético da cotação das criptomoedas, fato é que elas continuam atraindo a atenção dos investidores brasileiros. Entre janeiro e setembro de 2024, as operações com moedas virtuais declaradas à Receita Federal somaram R$ 247,8 bilhões, o que representou um acréscimo de 24% em relação ao mesmo período de 2023. O ano tem sido positivo para os criptos. Para se ter ideia, desde janeiro a cotação do bitcoin subiu cerca de 80%.

Mesmo com apagões, cliente paga mais na conta de luz

Apagões que duram dias, mau atendimento das concessionárias, fornecimento irregular de serviços. Como se não bastassem todos esses problemas, os brasileiros terão de arcar com o aumento dos custos de energia em 2024. Não custa lembrar que, desde o início de outubro, está em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar dois, definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e que considera riscos como poucas chuvas e queda do nível dos reservatórios. Mesmo sem luz, o cliente paga mais.

Preço da carne sobe em escalada na Grande BH

“Tanto a desigualdade social quanto a corrupção operam de maneira semelhante no sentido de minar o funcionamento da democracia”



Daron Acemoglu

Professor turco do renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e um dos vencedores do prêmio Nobel de Economia de 2024

Rapidinhas

Os vinhos portugueses ganham espaço no Brasil. No ano passado, os seus rótulos responderam

por 18% do mercado brasileiro, atrás dos chilenos e argentinos. Há uma década, a participação não chegava a 10%. Em 2022, foi de 16%. Nesse ritmo, a tendência é de que osbrancos, rosados, verdes e tintos do Chile superem os da Argentina já em 2024.

Bet de Deolane tem pedido de liberação negado pela Justiça

A fabricante de alimentos M. Dias Branco lançou o programa Conexão Mulher, que tem como objetivo aumentar a presença feminina nos cargos de liderança da empresa – a meta é chegar a 40% dos postos de comando até 2030. Entre outras iniciativas, o projeto prevê capacitação para funcionárias de diferentes áreas de negócios.

As mulheres ainda têm longo caminho a percorrer até alcançarem representação expressiva nos cargos de liderança. Uma pesquisa global realizada pela consultoria McKinsey constatou que as executivas compõem apenas 29% dos postos de nível C-level, ou seja, de direção. De todo modo, houve avanços. Em 2015, o índice era de 17%.

Família paga R$ 1 milhão por show de Gusttavo Lima em festa de 15 anos

A montadora sul-coreana Hyundai deverá protagonizar o maior IPO (oferta pública de ações, na sigla em inglês) da história da bolsa de valores da Índia. De acordo com projeções, a empresa deverá arrecadar US$ 3 bilhões – se o número for confirmado, representará um recorde para o mercado acionário do país asiático.