Exageros à parte, o presidente Lula destacou, em visita à Arábia Saudita, o papel vital que deveremos ter na transição energética global. “Se a Arábia Saudita é o país mais importante na produção de petróleo e gás, daqui a dez anos o Brasil vai ser chamado de Arábia Saudita da energia verde”, disse o petista, em vista ao país do Oriente Médio. Com fartos recursos naturais e expertise na área – os carros movidos a etanol são exemplo disso –, somos, de fato, vocacionados para a energia limpa. Ainda assim, o caminho será longo e certamente cheio de obstáculos. Atualmente, a participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira é de 47%. O problema é que o percentual pouco avançou na última década. Em 2021, estava em 41%. Portanto, parece pouco provável que uma revolução ocorra nos próximos 10 anos, como prevê o presidente. E por uma razão óbvia: a produção de energia verde ainda é mais cara do que a convencional.



Indústria brasileira de brinquedos sofre com invasão chinesa

Fabricante do forte apache, um dos brinquedos mais icônicos para muitas gerações, a brasileira Gulliver enfrenta situação financeira difícil. Em recuperação judicial desde 2017, ela agora colocou dois galpões industriais à venda para honrar compromissos com credores. Nos últimos anos, nomes conhecidos da indústria brasileira de brinquedos, como Atma, Glasslite e Troll, fecharam as portas. O motivo da derrocada é o mesmo: a invasão de produtos chineses no mercado nacional.

Abilio Diniz quer reforçar presença no atacarejo

O Grupo Carrefour aposta as suas fichas no formato de lojas conhecido como atacarejo, que une vendas no atacado e no varejo. Em apresentação para analistas, o empresário Abilio Diniz reforçou essa premissa. “O Carrefour nunca foi vocacionado para supermercado”, disse. No atacarejo, o Carrefour atua por meio da bandeira Atacadão – a ideia é abrir ao menos 10 unidades no Brasil em 2024. Registre-se que a Península, family office de Diniz, é atualmente a segunda maior acionista do Carrefour.

Segundo Conab, colheita de cana pode quebrar recorde

O agronegócio não para de semear bons frutos para a economia brasileira. Em seu novo relatório, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aumentou em 3,8% a estimativa de colheita de cana no país na safra 2023/2024 – serão agora 677,6 milhões de toneladas. Se o número se confirmar, representará o melhor desempenho da história. Diversos fatores combinados explicam o fenômeno, como a expectativa de condições climáticas favoráveis e investimentos feitos por produtores.

Rapidinhas

O banco de investimentos Itaú BBA recebeu, em 27 e 28 de novembro, uma delegação do Reino Unido formada principalmente por startups e representantes governamentais. O projeto é liderado pelo Centro de Inovação Agropecuária Agri-EPI em parceria com a Embrapa e busca fomentar a troca de conhecimento na área de inovação agrícola.

---

O Banco do Brasil lançou um programa para identificar funcionários negros e pardos com perfil de liderança. Segundo o BB, o objetivo é encontrar 150 profissionais para cargos como gerente executivo e superintendente. Ressalte-se que a presidente do banco, Tarciana Medeiros, é a primeira mulher e negra a comandar a instituição.

---

O nível de insatisfação com o chefe está alto no Brasil. Segundo estudo feito pela consultoria EDC Group, 57% dos brasileiros consideram seus superiores na hierarquia corporativa difíceis de lidar, enquanto 45% se sentem perseguidos por eles. Entre as reclamações mais comuns estão cobrança em excesso e controle desmedido da rotina.

---

A cannabis medicinal está em alta no Brasil. Um levantamento feito pela consultoria Kaya Mind constatou que 430 mil brasileiros utilizam remédios desse tipo atualmente, o que corresponde a um aumento expressivo de 130% em relação a 2022. De acordo com o levantamento, metade dos medicamentos é importada.

R$ 6 bilhões

é quanto a gigante suíça Nestlé pretende investir no Brasil até 2025. Os valores serão desembolsados em novas tecnologias e na expansão de unidades fabris

“Em toda a minha vida, não conheci pessoas sábias, de qualquer área, que não lessem o tempo todo. Nenhuma. Zero”

Charlie Munger,

megainvestidor e sócio histórico de Warren Buffet, que morreu na última terça-feira, aos 99 anos