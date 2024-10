Seja de cana-de-açúcar, milho ou sorgo, o etanol brasileiro vive o limiar do maior salto produtivo de sua história. O avanço não pode ser verificado a longa distância, em aumento de exportações, mas o mercado interno já começa a refletir os efeitos das novas perspectivas. Na primeira quinzena de setembro, a comercialização do etanol hidratado pelas usinas do Centro-sul do país, no acumulado da safra 2024/25, representou um salto de 32% versus mesmo período do ano passado. O consumo aumentou em razão do melhor preço frente à gasolina, mas há outros motivos para que os produtores vivam um momento de otimismo. O aquecimento do mercado interno deverá se acentuar a partir da sanção do presidente Lula, em 8 de outubro, da legislação “Combustível do Futuro”. Além de projetar uma maior adição do etanol à gasolina, dando um salto dos atuais 27% para 35%, até 2030, os produtores terão no horizonte do próximo ano ganhos obtidos na Reforma Tributária.

Musk faz X perder 79% de seu valor

Em outubro de 2022, o americano Elon Musk comprou o X (chamado de Twitter naquela época) por US$ 44 bilhões com a promessa de transformá-lo na rede social mais lucrativa. Dois anos depois, Musk fracassou. Segundo a gestora Fidelity, o X está avaliado atualmente em US$ 9,4 bilhões – uma queda vertiginosa de 79% em relação ao valor pago pelo bilionário. Há diversas razões para o tombo: fuga de anunciantes, questões regulatórias e até embates com a Justiça, como é o caso da operação brasileira.

Homens jovens são maioria entre os apostadores de bets

Saiu mais uma pesquisa que confirma a força das bets no mercado brasileiro. De acordo com o Instituto DataSenado, 13% dos brasileiros com 16 anos ou mais – o equivalente a 22,1 milhões de pessoas – fizeram apostas nesses sites nos últimos 30 dias. Entre eles, os homens são maioria (62%) e a parte mais expressiva dos apostadores (56%) tem entre 16 e 39 anos. Outro dado preocupante: as bets seduzem principalmente os mais pobres, já que 52% dos praticantes recebem

até dois salários mínimos.

Moove prepara abertura de capital nos Estados Unidos

A Moove, fabricante e distribuidora de lubrificantes controlada pela Cosan, esperar levantar US$ 437,5 milhões em sua oferta pública inicial de ações na Bolsa de Nova York, prevista para o próximo dia 9. Trata-se do primeiro IPO de uma companhia brasileira desde 2021, considerando tanto investidas na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, quanto no exterior. Atualmente, a Moove tem operações na América Latina, Estados Unidos e Europa e quase a metade de suas receitas são provenientes do exterior.

Conta de luz terá bandeira vermelha 2 e ficará ainda mais cara em outubro

“A gente entende que é urgente uma tomada de providências para evitar esse assédio televisivo”



Fernando Haddad

Ministro da Fazenda, sobre a ideia de restringir publicidade de bets na TV

Rapidinhas

Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA) aponta que 89% das vendas da indústria de alimentos são de itens do dia a dia, como carnes (27%), laticínios (16%), cereais como arroz (16,9%), pescados, derivados de trigo como massas e pães, e derivados de frutas e vegetais.





Conta de energia fica mais cara a partir desta terça-feira (1°/10)

Apenas 11,7% correspondem a alimentos para fins especiais ou de consumo ocasional, como sorvetes e petiscos (8,2%) e chocolates e balas (3,1%). A indústria de alimentos do Brasil processa 61% de tudo o que é produzido no campo e fabrica 250 milhões de toneladas ao ano, sendo 73% das vendas para o mercado interno (varejo e food service).





O Brasil deixará de emitir 18 milhões de toneladas de gás carbônico por ano se substituir fertilizantes minerais por bioinsumos na plantação das gramíneas, família que reúne espécies de plantas usadas na produção de alimentos. A conta foi feita por Luana Nascimento, pesquisadora do Instituto Senai de Inovação em Biossintéticos e Fibras.





Crescimento desordenado de renováveis gera impasse de R$ 1,2 bi entre empresas e governo

O conglomerado japonês Softbank vai investir US$ 500 milhões na OpenAI, dona do sistema de inteligência artificial ChatGPT. Nos últimos meses, outras empresas como Thrive Capital, Tiger Management e Microsoft também injetaram somas bilionárias na OpenAI, que está avaliada agora em aproximadamente US$ 150 bilhões.