Poucos negócios se tornaram tão sedutores nos últimos anos quanto as bets. Não à toa, a atividade tem atraído diversos conglomerados empresariais brasileiros. O Grupo Silvio Santos, com atuações na área de televisão, serviços financeiros e fabricação de cosméticos, confirmou o lançamento, em 2025, de seu próprio site de apostas. Ela será chamado de “Todos Querem Jogar” (TQJ) e foi concebido em parceria com a empresa americana OpenBet, que pertence à Endeavor Holdings, grupo empresarial da Inglaterra. O mercado está inquieto. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (foto), afirmou que entre 500 e 600 sites de apostas esportivas vão sair do ar nos próximos dias por operar de forma irregular no Brasil. “Se você tem dinheiro nos sites de aposta, peça restituição já”, disse Haddad. Há alguns dias, o Banco Central revelou que os brasileiros gastam entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões por mês com jogos on-line.

Para o presidente do conselho do Bradesco, regulamentação combaterá vício

O avanço das bets preocupa diversos setores econômicos. Suspeita-se que parte do dinheiro que seria investido em outros tipos de consumo – de roupas, comida, cursos, academias de ginástica, entre muitos outros – vai para o bolso das casas de apostas. “Essa questão merece uma regulamentação estreita para que os hábitos não se transformem em vícios”, disse o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco (foto), durante evento realizado no Rio de Janeiro.

Evento sobre compliance debate a importância da ética nas organizações

Agronegócio amplia uso de drones

O uso de drones pelo agronegócio está em alta. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, existem 5 mil aparelhos em operação nas propriedades rurais brasileiras. Embora o número seja quatro vezes superior ao verificado há dois anos, é possível que esteja subestimado. Profissionais do setor afirmam que são ao menos 10 mil drones (foto) em atividade, mas nem todos estão regularizados. O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola calcula que o total de veículos chegará a 93 mil até 2026.

Para fisgar clientes,Shopee aprimora operação logística

Atenta ao crescimento do mercado brasileiro, a Shopee, plataforma de comércio eletrônico de Singapura, decidiu melhorar a operação logística no país. A empresa inaugurou o seu primeiro centro de distribuição “fulfillment” no Brasil, localizado em São Paulo. Com esse modelo, a Shopee é responsável pelo armazenamento, preparação dos pacotes e envio após a compra no aplicativo. Além disso, a empresa lançou a opção de entregas no mesmo dia ou no dia seguinte para consumidores da Grande São Paulo.

“De modo geral, a economia está sólida e pretendemos usar nossas ferramentas para mantê-la assim”

Jerome Powell,

presidente do Federal Reserve, o banco central americano

O monge Dasho Karma Ura, presidente do Centro de Estudos do Butão e criador do Índice da Felicidade Interna Bruta (FIB), indicador que mede o desenvolvimento de um país considerando aspectos além do econômico, faz palestra hoje no Learning Village, em São Paulo, a convite da Ânima Educação. O evento terá a presença de executivos da Ânima, professores e alunos.





Gastos dos brasileiros com apostas on-line preocupam governo

O FIB leva em conta bem-estar psicológico, saúde pública, educação, cultura, meio ambiente, governança pública, padrão de vida, maneira como os cidadãos empregam o tempo livre e quão ativa é a vida da comunidade. A educação é um dos pontos centrais avaliados pelo indicador.





A companhia americana de telecomunicações AT&T desistiu do ramo de entretenimento. A empresa vendeu a operadora de TV a cabo DirectTV para o fundo de private equity TPG por US$ 7,6 bilhões. Como a maioria dos canais a cabo, a DirectTV está em crise. Em 2023, seus negócios movimentaram US$ 2 bilhões, ante US$ 2,6 bilhões em 2022.





Governo regulamenta uso de recursos de previdência como garantia em empréstimos

O ouro foi a aplicação de maior rentabilidade no terceiro trimestre de 2024, com valorização de 13,2% no período, à frente do Índice de Dividendos (alta de 7,9%) e do Ibovespa (crescimento de 6,3%). Considerando apenas o mês de setembro, o metal também liderou o ranking, com avanço de 4,8%. Os dados são da Elos Ayta Consultoria.