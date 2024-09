A economia brasileira continua produzindo bons indicadores. Depois do resultado do PIB e da inflação surpreenderem positivamente, agora foi a vez de o setor de serviços superar as projeções dos especialistas. Em julho, o segmento cresceu 1,2% em comparação com o mês anterior, segundo apurou o IBGE. O número veio acima das estimativas do mercado, que esperava um cenário de estabilidade. No acumulado de 2024, o volume de serviços prestados no país avançou 1,8% versus o mesmo período de 2023. Trata-se de ótimo sinal. O setor de serviços responde por 70% do PIB nacional, e seu aquecimento é um indicativo de que a economia vai bem. No entanto, há preocupações no horizonte. A estiagem prolongada deverá provocar impactos negativos na produção agrícola, com atraso nas safras e queda de produtividade. Com isso, a inflação tende a subir, o que provavelmente levará ao aumento da taxa de juros e ao consequente freio na atividade econômica.

ForGreen prevê investir R$ 1 bi em usinas solares

A mineira ForGreen, empresa de energia elétrica solar fotovoltaica, investirá R$ 1 bilhão em usinas solares até 2025. Em Minas Gerais, já foram desembolsados R$ 500 milhões. A companhia possui 25 usinas solares próprias e outras 30 estão em fase de implementação. Juntas, terão capacidade para gerar 100 MW. “Os aumentos no preço da energia no mercado cativo geram maior interesse por alternativas mais baratas. Nesse cenário, a energia solar ganha espaço", diz Antônio Terra, CEO da ForGreen.

Para XP, regulamentação das bets não impedirá avanço do setor

Prevista para entrar em vigor em janeiro de 2025, a regulamentação das apostas online não deverá ser um impeditivo para o avanço irrefreável das bets. Pelo menos é isso o que diz um relatório da XP distribuído a clientes. “Esse é um problema que veio para ficar e deve ser monitorado de perto”, aponta o documento. Entre outras definições, a regulamentação obrigará as empresas que atuam no ramo a ter sede e representação legal no Brasil, além de pagar uma taxa de licenciamento de R$ 30 milhões.

Amazon injetará R$ 10 bilhões em data centers no Brasil

A Amazon se prepara para um novo ciclo de investimentos no Brasil. Sua unidade de negócios de computação em nuvem, a Amazon Web Services (AWS), vai desembolsar R$ 10,1 bilhões para expandir a infraestrutura de data centers no país. “O investimento ajudará a atender à crescente demanda dos clientes por serviços em nuvem e de inteligência artificial (IA) generativa no Brasil e em toda a América Latina”, disse a empresa. Desde 2011, a AWS injetou R$ 19,1 bilhões no mercado brasileiro.

Rapidinhas

A produtora de etanol Inpasa pretende investir R$ 1,2 bilhão para construir a sua oitava biorrefinaria. Ela ficará em Luís Eduardo Magalhães (BA) e terá capacidade para processar 1 milhão de toneladas de grãos por ano. O projeto resultará na geração de 2,5 mil empregos durante as obras e 450 após o início das operações.

A nova edição do Rock in Rio, que começa amanhã, será a maior da história do ponto de vista econômico. De acordo com os organizadores, o evento deverá atrair 700 mil pessoas e movimentar R$ 2,9 bilhões. Para se ter ideia do impacto o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro receberá 380 voos extras entre 13 e 24 de setembro.

A indústria de motocicletas segue quebrando recordes no Brasil. Em agosto, o Polo Industrial de Manaus produziu 163,9 mil unidades – foi o melhor desempenho para o mês desde 2012, além de significar um avanço de 11% versus julho. Os números se devem ao mercado de baixa cilindrada, com modelos mais baratos.

Em um espaço de poucos meses, o Comitê Olímpico Internacional (COI) perdeu dois patrocínios de peso. Primeiro foi a montadora japonesa Toyota, que anunciou em maio que não renovaria o contrato com a entidade. Nesta semana, foi vez da também japonesa Panasonic, gigante da área de eletrônicos, seguir o mesmo caminho após 37 anos de parceria.

US$ 14 bilhões

é o valor da multa que a Apple terá de pagar à União Europeia por impostos não recolhidos entre 2003 e 2014

“A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo em virtude do clima”



Fernando Haddad

Ministro da Fazenda