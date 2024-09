Com o avanço no mercado brasileiro das apostas on-line – as famosas bets –, vai faltar dinheiro para outras áreas de negócios

Com o avanço no mercado brasileiro das apostas on-line – as famosas bets –, vai faltar dinheiro para outras áreas de negócios. Segundo levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva, 48% dos gastos das classes C, D e E que eram destinados para o consumo em bares, restaurantes e delivery passaram a ser direcionados para os sites de apostas. O estudo ainda mostrou que compras de roupas e acessórios (43%) e de bilhetes para cinemas, teatros e shows (41%) também sofrem com a concorrência das apostas. Recentemente, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) discutiu o tema com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que se dispôs a analisar a questão. Um aspecto que também merece o olhar atento das autoridades diz respeito ao vício em apostas. Há cada vez mais relatos de brasileiros que deixaram de trabalhar e estudar porque gastam a maior parte do seu tempo com as bets.



Estrangeiros descobrem

excelência hospitalar do Brasil

Os melhores hospitais brasileiros passaram a atrair estrangeiros que buscam bom atendimento a preços convidativos – pelo menos para aqueles que recebem em dólares ou euros. No Hospital Albert Einstein, uma das principais referências de saúde do Brasil, os atendimentos de pacientes do exterior aumentaram 35% nos últimos 5 anos. O Einstein possui uma divisão para acolher estrangeiros, que cuida até mesmo de aspectos relativos a documentação. Com a alta do dólar, o movimento ganhou força.



Dona do uísque Jack Daniel’s

desiste de ser mais diversa

Os programas corporativos voltados para a diversidade estão em crise. Fabricante da marca de uísque Jack Daniel’s, a americana Brown-Forman informou, em email enviado a funcionários, que não buscará mais fornecedores de origens minoritárias e deixará de vincular parte da remuneração dos executivos ao desempenho dos projetos de equidade. “Precisamos ajustar nosso trabalho para garantir que continue a gerar resultados comerciais, reconhecendo o ambiente em que nos encontramos”, disse a empresa.



Stellantis quebra recorde

de produção em Betim

O bom desempenho da indústria automotiva brasileira levou a Stellantis a quebrar recordes de produção em sua unidade de Betim (MG), onde fabrica os modelos Fiat Argo, Fastback, Fiorino, Mobi, Peugeot Partner e Pulse. Em agosto, a planta produziu 45,5 mil unidades, o maior volume para o mês da história. Considerando todas as suas marcas no Brasil – Fiat, Jeep, Peugeot, Citroen, Ram e Abarth –, a Stellantis vendeu 68,6 mil carros no Brasil nesse período, com uma participação de mercado de 30%.



Rapidinhas



A fabricante de produtos de higiene e limpeza Ypê vai investir R$ 1,3 milhão para recuperar a bacia do rio Camanducaia, em Amparo, no interior paulista. De acordo com a Ypê, a iniciativa resultará no plantio de aproximadamente 25 mil mudas de árvores nativas em uma área de 16 hectares. O plantio começará nos próximos dias.

• • •

Os pagamentos com cartões de crédito deverão encerrar 2024 com o melhor desempenho da história. Uma pesquisa feita pela empresa de inteligência de dados Núclea constatou que as transações desse tipo estão a caminho de movimentar R$ 4 trilhões ao longo do ano – em 2023, no recorde anterior, o volume de negócios foi de R$ 3,7 trilhões.

Mineração de bitcoins: Minas Gerais atrai investidores do setor

• • •

O número de estabelecimentos comerciais que passaram a aceitar criptomoedas como forma de pagamento subiu 42% no mundo desde 2022, conforme estudo conduzido pela plataforma BTC Map. Apenas em 2023, o total de caixas eletrônicos de moedas virtuais avançou 57% em comparação com 2022, para 181 milhões de pontos.

• • •

Em 2027, o americano Elon Musk deverá se tornar o primeiro trilionário do mundo. O cálculo foi feito pela Informa Connect Academy, organização internacional de ensino sobre negócios, que projetou um aumento médio anual de 110% da fortuna de Musk. Ele é dono da Tesla, SpaceX e X (ex-Twitter), entre outras empresas.

“Foi um erro ter juros tão baixos, por tanto tempo”

• • •

Joseph Stiglitz

Vencedor do prêmio Nobel de Economia em 2021, sobre a política monetária nos Estados Unidos

5%

é quanto deverá aumentar o custo da energia no Brasil com a introdução

do sistema de bandeira vermelha 1. O cálculo é da Fundação Getulio Vargas