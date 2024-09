O segmento de produtos alimentícios foi um dos que contribuíram para a retração no início do segundo semestre

Depois da boa notícia do PIB, o novo resultado da produção industrial decepcionou, mostrando que o país tem longo caminho para entrar num ritmo sustentável de crescimento. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, a indústria encolheu 1,4% na passagem de junho para julho – o mercado financeiro havia projetado um recuo bem menor para o período, de 0,8%. As principais influências negativas para o desempenho vieram dos segmentos de produtos alimentícios, celulose e papel, derivados de petróleo e indústrias extrativas. De todo modo, é preciso destacar que o tombo ocorreu após avanço expressivo no mês anterior, de 4,3%. A indústria brasileira vive altos e baixos em 2024. O setor foi um dos destaques do PIB no segundo trimestre de 2024, com um salto expressivo de 3,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Para o restante do ano, o mercado estima um crescimento tímido da produção industrial.

Iguá venceu disputa pela concessão de água e esgoto de Sergipe

A Iguá Saneamento venceu a disputa pela concessão de serviços de água e esgoto de Sergipe com uma oferta de R$ 4,5 bilhões, o que significou um ágio de 122% em relação ao mínimo previsto no edital. Outro destaque da concorrência foi a participação de outros três grandes grupos – Consórcio Aegea, gestora Pátria e Consórcio Xingó, formado pela gestora Perfin e BRK. A Iguá está presente em seis estados brasileiros, atendendo 3 milhões de clientes. Sua principal operação é no Rio de Janeiro.

Siemens e Eletrobras fecham parceria para modernizar rede elétrica

É consenso entre especialistas que boa parte da rede brasileira de energia elétrica está ultrapassada, o que explica os frequentes apagões que atingem o país. Nesse sentido, é bem-vinda a parceria assinada entre a Siemens Energy e a Eletrobras para modernizar ativos de transmissão em diversas regiões do Brasil. O acordo prevê investimentos de aproximadamente R$ 300 milhões para a recuperação de diversas subestações, especialmente no Rio de Janeiro e no Nordeste.

Sabatina de Galípolo ficou para depois da eleição

As eleições municipais estão atrasando a agenda do Congresso. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para o comando do Banco Central, será em 8 de outubro, apenas após o primeiro turno do pleito. O governo federal defendia que a indicação fosse analisada pela Casa ainda em setembro, mas Pacheco argumentou que há o risco de falta de quórum neste mês. O jeito foi atrasar o processo.

US$ 11,1 trilhões

será a contribuição do turismo ao PIB global em 2024. Segundo o relatório anual World Travel and Tourism Council (WTTC), trata-se do maior valor da história e de um aumento de 12% em relação a 2023

Rapidinhas

A W1, empresa especializada em consultoria financeira e assessoria de investimentos, terá em 2024 o melhor ano de sua história. A companhia abriu 10 escritórios em diversas cidades, para um total de 20 unidades no país. Seu faturamento deverá superar a marca dos R$ 100 milhões, mais do que o dobro dos R$ 42 milhões movimentados em 2023.

A farmacêutica japonesa Daiichi Sankyo vai investir R$ 420 milhões para dobrar a capacidade de produção da fábrica localizada em Barueri, na Grande São Paulo. A unidade produz medicamentos para cardiologia, dor e neurologia. Atualmente, o mercado brasileiro está entre os três maiores do mundo para a companhia.

O banco BTG Pactual lançou um fundo de investimentos destinado a apoiar pequenas e médias empresas do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes de maio. A meta é captar R$ 40 milhões na fase inicial e levar os recursos para ao menos 200 companhias. Segundo o BTG, a seleção das firmas será feita por parceiros do banco.

A montadora sueca Volvo vai colocar a pé do freio no segmento de veículos elétricos. Em comunicado enviado ao mercado, a fabricante informou que desistiu da meta de, a partir de 2030, ter 100% de seus carros eletrificados. Segundo a Volvo, a mudança foi motivada por mudanças nas condições de mercado e nas demandas dos clientes.

“É necessário um ego gigante e muita coragem para enfrentar Elon Musk, homem mais rico do mundo, dono do X, uma rede de mídia social que muitas vezes pode parecer seu megafone pessoal”

Trecho de reportagem da revista britânica The Economist, referindo-se ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes