Apesar de a reforma tributária ser bem-vinda, ela será insuficiente para eliminar o nó fiscal do país. Uma estimativa feita pelo Ministério da Fazenda aponta que a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), novo tributo sobre bens e serviços, será de 27,97% após as intermináveis alterações e exceções que foram incorporadoras pelo Congresso ao projeto original. Para se ter ideia, a primeira versão da reforma, apresentada no ano passado, apontava que o IVA ficaria no intervalo entre 20,73% e 22,02%. O número atual coloca o tributo brasileiro como o mais alto entre 124 países que adotam o mesmo modelo de imposto sobre o consumo, segundo dados apurados pela consultoria PwC. Nós ultrapassamos a Hungria (IVA de 27%) e Croácia (25%). Vale lembrar que a reforma prevê um período de transição que se estende até 2033, sendo que a alíquota definitiva deverá ser adotada a partir daquele ano.



Embraer contabiliza US$ 21 bilhões em pedidos



A Embraer está pronta para decolar. Em apresentação feita ontem na B3, a bolsa de valores de São Paulo, o presidente da empresa, Francisco Gomes Neto, lembrou que a carteira de pedidos da fabricante brasileira de aeronaves superou a marca de US$ 21 bilhões, o que assegura pelo menos três anos de produção sem turbulências. “E temos ainda várias campanhas de vendas em andamento”, disse o executivo. “Os próximos quatro a cinco anos vão ser muito bons para a nossa companhia.”



Na mira de Alexandre de Moraes, X tem instabilidade no Brasil



A rede social X, ex-Twitter, vive dias movimentados. Enquanto o dono da plataforma, o bilionário Elon Musk, publicava conteúdos com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o X enfrentava instabilidades no Brasil. Segundo a Downdetector, ferramenta que acompanha o funcionamento de sites pelo mundo, em 30 minutos os relatos de problemas de conexão somaram quase 2,5 mil na tarde de ontem. Para efeito de comparação, em dias normais são apenas duas queixas por hora.



Juros do rotativo atingem maior patamar do ano



Não quitou a fatura cartão de crédito? É bom tomar cuidado, porque os juros do rotativo estão subindo. Segundo o Banco Central, as taxas cobradas pelas instituições financeiras chegaram a 432,3% ao ano em julho, o que significou um avanço de 3,6 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Trata-se do maior patamar de 2024. O crédito rotativo, o mais caro disponível no mercado, é aquele tomado pelo consumidor nas ocasiões em que paga menos do que o valor total da fatura do cartão.



RAPIDINHAS



A Atlantica, segunda maior operadora de hotéis do mercado brasileiro, deverá encerrar 2024 com 22 estabelecimentos inaugurados. A empresa vive bom momento, estimulada pela retomada do setor do turismo. Sua projeção é faturar R$ 2,65 bilhões no ano – se confirmado, o número representará um avanço de 16% em comparação com 2023.



A Petrobras investirá em melhorias digitais. Segundo a petrolífera, a ideia é desembolsar cerca de R$ 500 milhões em cinco novos supercomputadores que possuem capacidade de processamento de dados equivalente a 10 milhões de celulares e 200 mil notebooks. A multinacional chinesa Lenovo será a fornecedora dos equipamentos.



A Dexco, maior produtora de louças e metais sanitários do Brasil, deixará de atuar no segmento de chuveiros e torneiras elétricas para focar em áreas mais rentáveis. Seu ingresso no ramo ocorreu em 2012, quando comprou a indústria Thermosystem. Pouco tempo depois, chegou a assumir a vice-liderança desse mercado.



A empresa mineira de defensivos agrícolas Vitales assinou uma parceria com a companhia americana de biotecnologia Ginko Bioworks para o desenvolvimento conjunto de novos bioinsumos. O setor está em alta. Na safra 2023/24, o mercado de bioinsumos movimentou R$ 5 bilhões no Brasil, um avanço de 15% versus o período anterior.



R$ 25 bilhões

É quanto custará a retomada das obras da usina nuclear de Angra 3, segundo estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)



“Esse juiz tem repetidamente quebrado as leis que jurou defender”

Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), após ser intimado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a indicar quem é o representante legal da empresa no Brasil