Depois de muitas especulações a respeito do nome que comandaria a Vale nos próximos anos – para desespero do mercado financeiro, até o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega chegou a ser consultado –, a mineradora anunciou que Gustavo Pimenta (foto), atual vice-presidente financeiro e de relações com investidores, assumirá o cargo de presidente em substituição ao CEO, Eduardo Bartolomeo.

A notícia agradou os investidores, que consideraram a solução caseira a melhor saída possível. A escolha de Pimenta, afinal, mostra que ingerências políticas não vingaram, apesar do desejo do governo federal de ser mais influente nos rumos da companhia. “Nós esperávamos uma resolução para esse problema apenas em dezembro, o que significa que o processo foi significativamente acelerado como um meio de reduzir o risco sobre a ação”, escreveram os analistas Leonardo Correa e Caio Greiner, do banco BTG Pactual, em relatório distribuído a clientes.



Lula aumenta críticas contra mineradora



Apenas um dia depois da definição do nome do novo CEO da Vale, o presidente Lula decidiu criticar a mineradora. “A Vale sempre foi um orgulho deste país. A gente sabia quem era o presidente da Vale. Hoje, nessa discussão para receber o dinheiro de Mariana que prometeram para o povo, você não tem dono. É uma corporation, um monte de gente com 2%, um monte de gente com 3%, e você não sabe quem é o dono. É importante que essas empresas tenham um nome, tenham cara, tenham identidade”, disse Lula.

Controladora do Nubank é empresa mais valiosa do Brasil



O Nubank é dos grandes fenômenos corporativos dos últimos anos. O banco nascido em 2013 tornou-se um gigante da indústria financeira – e isso em pouco mais de uma década de existência. Ontem, a revista Forbes publicou o seu tradicional ranking de empresas mais valiosas. A Nu Holdings, controladora do Nubank, lidera a relação entre as empresas brasileiras, com valor de mercado de R$ 340 bilhões no primeiro semestre do ano, à frente do Itaú Unibanco (R$ 296,3 bilhões) e Ambev (R$ 179,7 bilhões).

Ouro em Paris, Beatriz Souza atrai patrocinadores



A judoca Beatriz Souza é o exemplo de como conquistas olímpicas atiçam o mercado publicitário. Medalha de ouro nos Jogos de Paris, ela foi contratada nos últimos dias para estrelar campanhas do Bradesco e da plataforma de apostas online Betnacional. Além disso, renovou um acordo com a Petrobras. Bia, como é chamada, ainda está distante das recordistas em patrocínios esportivos, a ginasta Rebeca Andrade e a skatista Rayssa Leal, mas desponta como a nova queridinha do mercado.



Rapidinhas



A inteligência artificial generativa avança em todas as áreas de negócios. Por mês, os profissionais que trabalham no call center da operadora Vivo fazem 3 milhões de perguntas à ferramenta de IA que utilizam apara apoiá-los no atendimento aos clientes. Os resultados são positivos, como a redução do tempo de atendimento em 9%.

Ter diploma universitário é o melhor caminho para aumentar a renda dos trabalhadores, de acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). O estudo mostrou que a graduação assegura um aumento médio de 57% na remuneração – e isso em qualquer área de atividade profissional.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial no país, desacelerou em agosto, confirmando a expectativa do mercado financeiro. No mês, o indicador avançou 0,19% – em julho, a alta havia sido de 0,30%. Os dados do IBGE também mostram uma variação de 4,35% nos últimos 12 meses.

No segundo trimestre, os investimentos feitos por fundos de venture capital, aqueles destinados a impulsionar startups, somaram US$ 816,8 milhões no Brasil, segundo estudo da consultoria KPMG. Trata-se do maior volume desde o terceiro trimestre de 2022. Como é tradição, as fintechs receberam o maior volume de aportes.



“O Brasil já é um dos principais países que garantem a segurança alimentar do mundo. E temos tudo para garantir a segurança energética, com energia limpa”, Adriano Pires, sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE)

R$ 155,9 bilhões é a fortuna de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. Segundo a revista Forbes, ele é a pessoa mais rica do Brasil