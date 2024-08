Os bons resultados da atividade econômica no segundo trimestre levaram muitos analistas a rever as suas previsões para o PIB brasileiro em 2024. Uma corrente cada vez maior diz que a economia do país se aproxima de crescer 3% – praticamente repetindo o desempenho de 2023, quando avançou 2,9%. Em documento divulgado na sexta-feira passada, o banco americano J.P. Morgan elevou a sua estimativa de 2,5% para 2,9%. “Cerca de um mês atrás, atualizamos nossas previsões para o PIB do segundo trimestre com base em dados de maio mais fortes do que o esperado. Por sorte, nos encontramos em uma situação semelhante agora”,aponta orelatórioda instituição. De fato, os cálculos estão mais otimistas – o banco ABC Brasil foi outro a aumentar a sua expectativa, que passou de 2,4% para 2,6%. O mercado de trabalho aquecido e o crédito em alta são fatores que impulsionam o consumo e alimentam a economia.

Pedidos de recuperação judicial não param de subir no agro

Os pedidos de recuperação judicial continuam acelerando no agronegócio brasileiro. De acordo com dados apurados pela Serasa Experian, de janeiro a março de 2024 foram feitas 106 solicitações – número muito superior às 17 requisições realizadas no mesmo período do ano passado. Para efeito de comparação, os pedidos de RJ no agro somaram 127 no ano passado inteiro. A Serasa diz, contudo, que o movimento deverá perder força no segundo semestre com a redução dos índices de inadimplência no setor.

Eike Batista mira agora a “supercana”

O empresário Eike Batista, que fez fortunas na área de energia e mineração – e que, depois, chegou a ser preso no âmbito da Operação Lava Jato –, investe agora em uma nova empreitada: a cana com melhoramento genético. Em evento promovido pelo Grupo Lide, Eike afirmou que a tal “supercana” é capaz de produzir até três vezes mais etanol por hectare e de sete a 12 vezes mais bagaço. “Esperamos que, nos próximos dez anos, o Brasil faça uma revolução nessa área”, afirmou.

Brasil quebra recorde na produção de etanol e biodiesel

O Brasil caminha firme para se tornar protagonista da transição energética. Em 2023, o país produziu 43 bilhões de litros de etanol e biodiesel – é o maior volume da história, segundooAnuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, produzido peloMinistério de Minas e Energia.O etanol foi o maior destaque, com a produção de 35,4 bilhões de litros no ano passado. Para se ter ideia, o número supera em 80 milhões de litros o recorde anterior, obtido em 2019.

R$ 122 milhões

foi o impacto provocado pelo desastre climático no Rio Grande do Sul nos lucros das seguradoras do segundo trimestre. Desde maio, os pedidos de indenização chegaram a R$ 5,6 bilhões

Rapidinhas

A Energisa, uma das maiores empresas de energia do Brasil, revelou que, em julho, o consumo de energia elétrica em suas áreas de concessão cresceu 12% em comparação com o mesmo mês do ano passado, alcançando 3.349 gigawatts-hora (GWh). O resultado surpreendeu analistas do setor: trata-se da maior taxa de crescimento em 18 anos.

A Unipar, uma das maiores petroquímicas do Brasil, destinou, em 2023, R$ 17 milhões para projetos sociais. Os cheques fomentaram 48 programas nessa área que, segundo a empresa, melhoraram a vida de 2,8 milhões de pessoas. Em 2024, a companhia selecionou 43 projetos voltados para as comunidades do entorno de suas fábricas.

O avanço do mercado de games estimulou o surgimento de um ecossistema forte de negócios voltados ao setor no Brasil. De acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), atualmente existem 1.042 estúdios de games no país. Em 2014, eram apenas 150 em atividade.

A Coamo Agroindustrial Cooperativa vai investir R$ 1,7 bilhão na construção de uma usina de etanol de milho em Campo Mourão, no Paraná – será a primeira do estado, com previsão de inauguração em 2026. Há alguns dias, a empresa abriu uma nova indústria de rações, também em Campo Mourão, orçada em R$ 178 milhões.

“A tal IA, cantada em verso e em prosa como a mais sofisticada das tecnologias de processamento de dados a emergir durante toda a era digital, seria totalmente incapaz de imitar ou replicar a épica e extraordinária façanha de quase 110 bilhões de seres humanos que, ao longo dos últimos 300 mil anos, construíram um futuro verdadeiramente original e criativo”

Miguel Nicolelis

Professor emérito da Duke University e fundador do Instituto Nicolelis de Estudos Avançados do Cérebro