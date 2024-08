Pela primeira vez na história o Brasil se tornou o maior exportador de algodão do mundo. Dados apurados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram que, entre julho de 2023 e junho de 2024, os produtores brasileiros exportaram 2,7 milhões de toneladas do produto, acima das 2,5 milhões de toneladas vendidas ao exterior pelos americanos. Como o ocorre com outras lavouras, o principal mercado do Brasil é a China – 23% do algodão consumido por lá vem das terras brasileiras.



Com regulamentação, mercado bet deverá se tornar mais transparente

Poucas áreas de negócios são tão nebulosas quanto o setor de apostas e jogos on-line. Há dificuldade para acessar as receitas das empresas e dimensionar o volume de negócios que elas movimentam. Um estudo feito pelo Itaú Unibanco, contudo, traz pistas relevantes. O levantamento cruzou dados extraídos de demonstrativos financeiros de companhias internacionais de capital mercado com a realidade brasileira e concluiu que as bets que atuam no país têm receita líquida anual de R$ 23,9 bilhões. Além disso, elas desembolsam R$ 9 bilhões em marketing, sendo R$ 3,5 bilhões para patrocinar atividades ligadas ao futebol, incluindo clubes, competições e transmissões de televisão. O mercado tende a se tornar mais transparente com a recente regulamentação. A partir de janeiro de 2025, somente as companhias que estiverem habilitadas no Sistema Geral de Apostas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda poderão atuar no país.



Ibovespa sobe com maior otimismo no Brasil e no exterior

Nos últimos dias, o ótimo desempenho do Ibovespa – foram oito altas consecutivas – reforçaram a tese de que o principal indicador acionário brasileiro está atrasado em relação a seus pares internacionais e que há boa margem para novos avanços. Diversos fatores explicam o movimento. No ambiente externo, a expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos anima os investidores. Por aqui, os bons número da economia, associados aos balanços positivos das empresas, são fatores que animam.



“Apoiamos firmemente a tributação progressiva e que a alta renda pague a cota devida. Mas não é necessário ou desejável negociar um acordo global para isso”



Janet Yellen



Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, sobre a proposta de taxação dos

mais ricos



Hollywood troca filmes por séries de streaming

A realização de filmes por Hollywood está em queda. Segundo levantamento da ProdPro, empresa especializada em pesquisas sobre a indústria do entretenimento, no segundo trimestre de 2024 a capital mundial do cinema produziu 65 longas. No mesmo período do ano passado, foram 96. Há uma razão para isso: o dinheiro está sendo destinado para séries. Na mesma base comparativa, as séries para streaming realizadas nos Estados Unidos aumentaram de 27 para 44. Fenômeno parecido ocorre em outros países.



Rapidinhas

A melhor educação financeira tem multiplicado os valores destinados a investimentos. No primeiro semestre, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), os brasileiros investiram R$ 7 trilhões, o que representou um avanço de 8% versus o mesmo período do ano passado.





Em outubro, a Latam Brasil suspenderá os voos entre os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Belo Horizonte. Segundo a empresa, a medida se deve a “questões estratégicas”. Para ir de Belo Horizonte ao Rio, os passageiros da companhia aérea farão conexão nos aeroportos de Brasília ou de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo.





O Terminal de Grãos do Maranhão investirá R$ 1,6 bilhão para ampliar o Porto do Itaqui. A ideia é destinar os recursos para a construção de um berço de atracação de navios, quatro unidades para armazenagem e uma linha de carregamento de grãos. Com isso, o Porto do Itaqui deverá movimentar 8,5 milhões de toneladas anuais de grãos.





As vendas de carros perderam força em agosto. Na primeira quinzena do mês, 108,2 mil unidades foram emplacadas no Brasil – trata-se de um recuo, conforme informações do Renavam, de 13,6% em relação à primeira quinzena de julho. Tudo indica, portanto, que os negócios recuarão no fechamento completo de agosto.