O agronegócio brasileiro enfrenta um cenário paradoxal. Enquanto os índices de produtividade das lavouras avançaram nos últimos anos, as deficiências de infraestrutura impedem o setor de crescer mais. Estradas ruins (foto), portos deficientes e escassa malha ferroviária são fatores que, safra após safra, aumentam os custos para os produtores e reduzem a sua capacidade de competir no cenário internacional. Simples comparações demostram como a logística ineficaz afeta o agro. Um estudo da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais constatou que os agricultores do Mato Grosso gastam, em média, US$ 103 por tonelada para levar grãos por caminhão até Santos (SP), em um trajeto de 2 mil quilômetros, e outros US$ 35 no frete marítimo até a China, o que totaliza um custo de US$ 138 por tonelada. Para ter ideia, produtores de Illinois, nos Estados Unidos, desembolsam US$ 75 por tonelada para levar seus grãos até o mercado chinês, enquanto para os argentinos de Córdoba o valor é de US$ 79.

R$ 95,3 bilhões

foi quanto os planos de previdência privada aberta arrecadaram em prêmios e contribuições no primeiro semestre de 2024. Segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), o número corresponde a uma alta de 23% versus igual período de 2023

Para Haddad, economia vai crescer mais de 2,5%

Na volta das férias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (foto), está mais confiante nas perspectivas da economia brasileira. Em evento realizando ontem em São Paulo pela Warren Investimentos, o ministro disse que a pasta elevará a projeção de aumento do PIB do país em 2024. “A economia está avançando este ano e brevemente deveremos rever o crescimento para além dos 2,5% previstos pela Secretaria de Política Econômica”, afirmou. Para o mercado financeiro, contudo, o otimismo é exagerado.

No Brasil, 20% dos jovens não trabalham nem estudam

Uma situação grave, e insustentável com o passar dos anos, foi revelada ontem pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). No Brasil, a proporção de jovens entre 15 e 24 anos que se enquadram na categoria “nem-nem” – aqueles que não estudam nem trabalham – chegou a 20,6% no final de 2023. O índice brasileiro supera os números observados em países como Argentina (12,9%) e China (12,2%). Não há futuro saudável enquanto um entre cinco jovens brasileiros permanece sem perspectiva de vida.

Exportações de café

disparam em julho

As vendas internacionais do café brasileiro estão em alta. Em julho, os embarques do produto ao exterior aumentarem 26% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo informações levantadas pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). O faturamento também foi recorde, chegando a quase US$ 1 bilhão no período. Os Estados Unidos seguem como os principais compradores do café brasileiro, à frente, na ordem, de Alemanha, Bélgica, Itália e Japão.

“O capital é como água, sempre flui por onde encontra menos obstáculos”



Delfim Netto (1928-2024

Ex-ministro, político e economista



Rapidinhas

O Bradesco, banco privado que detém a maior carteira de crédito voltada para o agro, destinará cerca de R$ 50 bilhões em linhas de custeio e investimento para os produtores rurais na safra 2024/2025. De acordo com a instituição, o número representa um avanço de 10% em comparação com o valor desembolsado na safra passada.

No próximo dia 15, Brasília receberá um seminário que vai debater modelos

de avaliação de competências digitais

de estudantes. Realizado pelo Ministério da Educação, com apoio da Fundação Telefônica Vivo, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

e Cetic.br | NIC.br, o

evento contará com transmissão online pelo

Youtube do MEC.

Depois de dois meses de queda, o otimismo da indústria voltou a crescer. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Índice de Confiança do Empresário Industrial cresceu 1,6 ponto em agosto na comparação com o mês anterior, para 51,7 pontos. Apesar do avanço, o resultado está abaixo do número de agosto de 2023.

Cada vez mais presente no cotidiano de empresas, a Inteligência Artificial virou ferramenta importante no treinamento de executivos. Nesse contexto, a empresa de educação corporativa digital DOT Digital Group está investindo R$ 25 milhões em IA e novas tecnologias para serem empregadas em seus programas treinamento.