Nada como um dia após o outro, especialmente no atribulado mercado financeiro. Depois do tombo, nos últimos dias, da cotação das ações negociadas na B3, a bolsa de valores de São Paulo – muitos gestores de recursos chegaram a afirmar que uma crise de grandes proporções estava instalada –, o Ibovespa, o principal índice acionário do país, ensaiou uma recuperação nesta quara-feira, ainda que ela tenha sido modesta. O indicador fechou o dia em alta, após três quedas consecutivas em agosto, ignorando a crescente ameaça de recessão nos Estados Unidos. O pânico que tomou conta dos investidores parece ter sido mesmo exagerado, o que só reforça a velha máxima de que, quando o assunto é dinheiro, é preciso agir com calma, deixando as emoções de lado. Na verdade, há um grupo relevante de analistas que considera o momento oportuno para comprar ações brasileiras, já que elas, na visão dessa turma, estariam baratas.



Endividada, SideWalk pede recuperação judicial



A marca brasileira de roupas SideWalk, de grande sucesso nos anos 80 e 90, entrou com pedido de recuperação judicial. Suas dívidas chegam a cerca de R$ 25 milhões, uma herança, de acordo com a empresa, deixada pela pandemia de COVID-19. Com a alta dos preços dos aluguéis nos shoppings, a companhia não conseguiu se recuperar. A SideWalk chegou a ter 40 lojas no país – atualmente são 19 estabelecimentos, sendo que alguns deles deverão ser fechados no programa de reestruturação.



Sodexo aposta alto no mercados autônomos



Com o avanço da tecnologia, vários setores econômicos se transformam. A empresa de alimentação corporativa Sodexo está apostando as suas fichas nos mercados autônomos. A empresa possui atualmente 40 estabelecimentos desse tipo, batizados de “Noponto”, mas a ideia é encerrar 2024 com 80 lojas. Nesses locais, que funcionam 24 horas por dia e sete dias por semana, o atendimento é totalmente autônomo – o pagamento é feito em um totem de autoatendimento ou por meio de um aplicativo.



Pátria Investimentos cria holding de fertilizantes



A gestora Pátria Investimento criou uma holding para atuar na área de fertilizantes. Chamada de Allterra, ela reunirá, sob o mesmo guarda-chuva, as operações das empresas Microgeo e TMF – as duas faturam, juntas, R$ 300 milhões por ano. De início, a Allterra atuará principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, mas a proposta é chegar a outras praças no ano que vem. A Pátria também controla a Lavoro, especializada na distribuição de insumos agrícolas.



Rapidinhas



O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a compra de 15% das ações da Sabesp, a empresa de saneamento do estado de São Paulo, pela Equatorial. “O parecer entendeu que a operação não prejudica o ambiente concorrencial, uma vez que as duas empresas representam menos de 50% do mercado nacional de saneamento”, disse o governo paulista.



Após dois meses de resultados positivos, a caderneta de poupança contabilizou saques líquidos – a diferença entre saídas e entradas de recursos – de R$ 900 milhões em julho. No acumulado do ano, as retiradas líquidas chegaram a R$ 3,7 bilhões, de acordo com informações divulgadas pelo Banco Central.



Em julho, a indústria automotiva produziu 247 mil veículos no Brasil, um avanço de 17% versus junho. Segundo a Anfavea, a associação dos fabricantes, trata-se do melhor resultado desde outubro de 2019. O volume também supera os resultados de um ano atrás, quando o governo lançou o programa que oferecia descontos na compra de carros novos.



As exportações de carne bovina quebraram recorde em julho. As 138,3 mil toneladas enviadas ao exterior representaram um aumento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme informações da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). As receitas, também recordes, somaram US$ 309 milhões.



37 milhões

De trabalhadores brasileiros poderão ter seus empregos afetados pela inteligência artificial nos próximos anos, segundo estudo da Organização Mundial do Trabalho (OIT). O número inclui desde aqueles que podem ser substituídos pela tecnologia aos que serão parcialmente impactados.



“Continuamos trabalhando com um cenário de Selic a 10,5% até o final deste ano. O Banco Central saberá tomar a melhor decisão”

Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú Unibanco