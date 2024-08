O apetite dos fabricantes chineses pelo mercado de veículos no Brasil não para de crescer – e agora inclui até o segmento de caminhões. Entre os seus planos para o mercado brasileiro, a GWM planeja introduzir por aqui pesados movidos a hidrogênio, além de caminhões médios e urbanos. A GWM está de olho em um setor em expansão.

No primeiro semestre de 2024, as vendas de caminhões no Brasil somaram 55,4 mil unidades, o que significou um aumento de cerca de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Com os recordes em série quebrados pelo agronegócio, a tendência é de que números como esses continuem em expansão. Não à toa, há diversos projetos em andamento.

No fim do ano passado, a montadora chinesa XCMG apresentou seu primeiro pesado movido a eletricidade. Os caminhões são responsáveis por transportar 65% do PIB brasileiro, o que dimensiona a importância desses veículos para a atividade econômica do Brasil.



Uber passa a oferecer carros 100% elétricos

A Uber trouxe para São Paulo uma iniciativa que tem feito sucesso na Europa e nos Estados Unidos: a oferta de carros 100% elétricos para seus passageiros. Desde a semana passada, os usuários da plataforma podem escolher carros na categoria batizada de “green”, composta por modelos movidos a eletricidade. Se a iniciativa vingar, será levada para outras regiões do Brasil. Em junho, a Uber e a montadora chinesa BYD assinaram um acordo que prevê levar para as ruas 100 mil veículos elétricos da marca.



Chile supera Argentina e passar a atrair mais brasileiros

Pela primeira vez em muitos anos, a Argentina deixou de ser o destino internacional preferido pelos brasileiros nas férias de julho. Um levantamento feito pela agência Maxmilhas constatou que o Chile passou a liderar a preferência dos turistas – o país é visto pelos visitantes como mais amigável e seguro, além de ter preços convidativos. Segundo o Serviço Nacional de Turismo do Chile, o número de brasileiros que visitaram o país em 2024 aumentou 75% em relação ao mesmo período do ano passado.



Turistas visitam o Parque Nacional Torres del Paine, no Chile Johan Ordonez/AFP

Estudo revela principais causas de acidentes aéreos no mundo

Os motivos para a queda do avião da companhia Voepass em São Paulo, que deixou 62 mortos, deverão demorar um bom tempo para serem revelados. Enquanto as investigações avançam, vale a pena observar estatísticas sobre acidentes aéreos no mundo. De acordo com levantamento realizado pelo banco de dados on-line Plane Crash Info, que reúne informações de tragédias aéreas desde 1950, falhas humanas respondem por 49% dos episódios, seguidas por falhas mecânicas (23%) e fatores climáticos (10%).



Rapidinhas

A gigante americana de comércio eletrônico Amazon fechou parceria com as redes sociais TikTok e Pinterest para que os usuários possam comprar produtos sem sair dos aplicativos das plataformas. O acordo foi firmado um ano depois de a empresa ter realizado iniciativa parecida com a Meta, controladora do Facebook e Instagram.

O braço de investimentos do Bradesco comprou uma participação de 50% no banco da montadora americana John Deere. “Com essa joint venture, a John Deere visa incrementar seu portfólio e diversificar suas opções de financiamento para equipamentos, peças e serviços”, afirma Jorge Sivina, diretor regional da John Deere Financial.

A Sem Parar, empresa especializada em meios de pagamentos automáticos, vai ingressar no ramo da saúde. Em parceria com a plataforma Avus, passará a oferecer serviços de telemedicina, exames e descontos em medicamentos. Fundada em 2016, a Avus é um aplicativo que possui rede credenciada em todas as regiões do país.