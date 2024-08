A esperança dos investidores a respeito do início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos foi revigorada pela ata da última reunião realizada pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), órgão do Federal Reserve (Fed) que define a política monetária nos Estados Unidos.

O documento deixou claro que é certo que a redução da taxa começará em setembro, exatamente como projetavam gestores de recursos, economistas e analistas financeiros. Está tudo ali que justifique a diminuição dos juros oficiais do país: riscos inflacionários menores, redução da atividade econômica e esfriamento do mercado de trabalho.

Agora, os especialistas divergem em relação à intensidade do corte – uma pesquisa mostrou que 61% dos agentes do mercado acreditam na redução de 0,25 ponto percentual, enquanto os outros 39% apostam em 0,55 ponto percentual. Seja qual for a decisão, ela beneficiará o mercado acionário brasileiro.





Depois do acidente que provocou a morte de 62 pessoas em São Paulo, a companhia aérea Voepass decidiu readequar a sua malha. Até 26 de outubro, quando a empresa concluirá o processo de replanejamento, nove destinos deixarão de receber voos diários da empresa. “A medida objetiva garantir uma melhora significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos”, diz a Voepass. Entre os destinos abandonados estão Confins (MG), Porto Seguro (BA) e Fortaleza (CE).





Necessidade impulsiona empreendedorismo no Brasil







Diversos estudos mostram que os brasileiros estão entre os maiores empreendedores do mundo. Isso, obviamente, tem um lado positivo – são pessoas que buscam realizar os seus sonhos financeiros e profissionais. Contudo, há outro aspecto que precisa ser considerado: a abertura de empresas por necessidade. De acordo com um levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, 60% dos trabalhadores que foram demitidos decidiram virar empresários porque não encontraram outra forma de sobreviver.





Importações de aço sobem, apesar de restrições







A polêmica imposição de cotas de importação para nove tipos de aço, medida adotada pelo governo brasileiro em junho passado, não surtiu, pelo menos até agora, o efeito desejado. Em julho – portanto, um mês após a iniciativa –, as importações do produto avançaram 23% em comparação com o mesmo período do ano passado, conforme dados apurados pelo Instituto Aço Brasil. As vendas internas também subiram com força, mas em ritmo um pouco menor: 16% na mesma base comparativa.





Rapidinhas



De 26 a 30 de agosto, o Cubo Itaú, hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico, recebe a primeira edição da São Paulo Climate Week, inspirada na Climate Week NYC, maior evento climático do tema, que ocorre anualmente em Nova York. O evento é realizado pelo Cubo ESG e Itaú Unibanco, com patrocínio do Fundo Vale.

O objetivo do encontro é debater soluções e apresentar ações em prol do clima. Durante cinco dias, líderes, especialistas, organizações internacionais e o público em geral se reunirão para discutir os desafios mais urgentes das mudanças climáticas. A programação abordará temáticas como inovação, agricultura, Amazônia e oceanos.

A Ágora , a casa de investimentos do Bradesco, criou um MBA voltado para o universo do agronegócio. Em parceria com a FIA Business School, a Ágora Academy oferece 510 horas de aulas online gravadas, além de encontros semanais ao vivo para o esclarecimento de dúvidas e interação com colegas e professores.

O MBA destina-se a traders que operam ativos ligados ao agronegócio, especialistas em finanças, empresários do setor, investidores e entusiastas do agro em geral. Para participar, contudo, é preciso ter formação superior completa e pelo menos dois anos de experiência profissional relevante no ramo, além da capacidade de leitura em inglês.







“Nossa indústria não respeita a tradição. O que ela respeita é a inovação”

Satya Nadella, presidente da Microsoft







R$ 50 bilhões

é quanto a indústria de autopeças vai investir no Brasil até 2028. O dado é do Sindipeças, que representa as fabricantes