Vem aí um novo ciclo de IPOs (ofertas públicas iniciais, na sigla em inglês) na B3, a bolsa de São Paulo? Para João Pedro Nascimento, presidente da Comissão de Valores Mobiliários, é provável que isso aconteça. “Existem 697 empresas com registro ativo, sendo 482 delas na categoria A, autorizadas a emitir ações. Mas com ações efetivamente listadas, são apenas 415”, disse o executivo, em evento promovido pelo banco BTG Pactual, em São Paulo.

Segundo Nascimento, a diferença é um sinal de que aberturas de capital estão prestes a ocorrer, após mais de dois anos de paralisia do mercado. A bolsa vive, de fato, momento positivo. Nessa terça-feira, o Ibovespa, o principal indicador acionário do país, superou a marca dos 136 mil pontos pela primeira vez, reforçando o otimismo que prevalece entre os investidores. Ele estão animados com os bons sinais da economia brasileira e a perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos.

Anitta fará a festa em jogo da NFL no Brasil

A cantora Anitta (foto) será a atração principal do show do intervalo da primeira partida da National Football League (NFL) realizada no Brasil. O embate entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, dois gigantes da liga de futebol americano, está programado para a Neo Química Arena, em São Paulo, em 6 de setembro. Luíza Sonza também se apresentará no evento. Estimativas da prefeitura paulista apontam que o jogo deverá gerar cercade US$ 60 milhões em negócios para a cidade.

Para XP, Selic chegará a 12% em janeiro de 2025

Em relatório enviado a clientes, a XP Investimentos traça um cenário de quatro aumentos consecutivos da Selic, a taxa básica de juros da economia, nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Para a corretora, o primeiro aumento será de 0,25 ponto percentual, no encontro programado para setembro. Depois, serão mais duas altas de 0,5 ponto percentual e uma quarta de 0,25 ponto percentual em janeiro. Com isso, a Selic chegaria a 12% ao ano já em janeiro de 2025.

Motoristas de aplicativos impulsionam mercado de aluguel de carros

O mercado de aluguel de carros para motoristas de aplicativo não para de acelerar no Brasil. De acordo com informações da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), no primeiro semestre de 2024 cerca de 300 mil veículos foram locados pelo segmento no país, o que representa um salto notável de 76% em comparação com o mesmo período de 2021. Os motoristas de aplicativos respondem por 20% de todos os carros alugados no país, o que dá a dimensão de sua importância para o setor.

Rapidinhas

As vendas de drones agrícolas deverão alcançar a marca de US$ 4,3 bilhões até 2029, mais do que o dobro do valor estimado para 2024, segundo estudo feito pela consultoria Mordor Intelligence. Com vasta área agrícola, o Brasil está entre os principais mercados do mundo e tem sido vital para o desenvolvimento do setor.

As projeções da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) mostram um cenário positivo para o setor, embora desafios sanitários e de produtividade ainda persistam nas fazendas brasileiras. De acordo com a entidade, as exportações brasileiras de suínos deverão avançar 3% em 2024. Por sua vez, o consumo interno crescerá 1%.

Um estudo realizado pela empresa de benefícios corporativos Ticket revelou que, nos últimos anos, os gastos com almoço fora do lar subiram acima do salário mínimo. Desde 2019, eles avançaram 49%. Para efeito comparativo, os rendimentos básicos dos brasileiros aumentaram 41% no mesmo período.

A montadora japonesa Toyota vai lançar, no segundo trimestre do ano que vem, uma linha de vans e furgões no Brasil. De acordo com a empresa, os modelos são montados, desde fevereiro de 2024, em sua planta localizada na cidade de Zárate, na Argentina, que recentemente recebeu investimentos de US$ 50 milhões (ou cerca de R$ 270 milhões).