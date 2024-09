A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está em fase de consulta pública para analisar a possível regulamentação da atividade dos influenciadores digitais de finanças. A iniciativa é oportuna. Há muita gente nas redes sociais vendendo promessas de ganhos fáceis com investimentos em renda variável e outros produtos financeiros, ludibriando milhões de seguidores.

No Brasil, assim como na maior parte dos países, só profissionais certificados podem dar recomendações de investimentos, justamente para evitar a ação de palpiteiros despreparados. E eles são muitos. De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 534 brasileiros atuam como influenciadores de finanças – juntos, eles são acompanhados por um exército de 208 milhões de seguidores.

Obviamente, existem profissionais sérios nesse mercado, mas os picaretas também têm espaço no território livre da internet.





Whirlpool tem melhor semestre da história

Dona de marcas consagradas no mercado brasileiro, como Brastemp e Consul, a companhia americana Whirlpool alcançou no primeiro semestre receitas de R$ 8,3 bilhões no país – trata-se do melhor desempenho da história, impulsionado por um salto de 18%. A melhor performance veio do segmento de refrigeradores, que avançou 25% em vendas. Atualmente, a empresa está investindo R$ 500 milhões para modernizar as fábricas de Joinville, em Santa Catarina, e Rio Claro, no interior paulista.

Abertura de empresas cresce no Brasil

Pelo quarto ano consecutivo, o Brasil superou a marca de 2 milhões de empresas abertas em um primeiro semestre. De acordo com levantamento realizado pela Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil, nasceram no período 1,4 milhão firmas da área de serviços, 578 mil no segmento de comércio e 128 mil indústrias. Ao todo, o número de novos CNPJs avançou 7,1% nos seis primeiros meses do ano em comparação com idêntico intervalo de 2023, conforme o estudo da Contabilizei.

Com X suspenso, Bluesky ganha 1 milhão de usuários

O cofundador do Twitter (atual X) Jack Dorsey Marco Bello/AFP

O cofundador do Twitter (atual X) Jack Dorsey está rindo à toa. Depois de vender a rede social para Elon Musk, em 2022, por US$ 44 bilhões, ele agora acompanha a chegada em massa de usuários brasileiros para a sua plataforma, a Bluesky. Com a suspensão do X no Brasil pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, muitos correram à rede criada por Dorsey em 2019. Em 3 dias, a Bluesky alcançou a marca de 1 milhão de novos adeptos. “Agora este é um aplicativo brasileiro”, comemorou o empresário.

Rapidinhas

No último dia 27, a Receita Federal respondeu à consulta proposta pela ApexBrasil, reconhecendo a possibilidade de aplicação da alíquota zero de Imposto de Renda para os pagamentos realizados pela agência para o pavilhão brasileiro na Expo2025 Osaka. Na prática, o entendimento resultará em uma economia tributária de R$ 16 milhões.

O Solve For Tomorrow, programa global de cidadania corporativa da Samsung, registrou na atual edição um aumento de 19% no número de projetos inscritos versus o ano passado. A iniciativa da empresa sul-coreana é realizada no Brasil desde 2014 e busca incentivar estudantes da escola pública a desenvolverem soluções inovadoras.

No próximo 5 de setembro, a Lightwall Brasil inaugura em Rio Claro, no interior paulista, a maior fábrica de paineis modulares do país, com capacidade para produzir cerca de 20 mil casas por ano. A fabricante de paineis pré-moldados pretende abrir outras 5 unidades em 2025, com um investimento total de R$ 220 milhões.

A Fundação Getulio Vargas lançou o FGV Clima, centro de pesquisa para o estudo das mudanças climáticas. “Queremos levar a expertise técnica dos profissionais de economia para fortalecer a ação climática brasileira e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do país”, disse Clarissa Gandour, cofundadora do FGV Clima.



R$ 3,6 trilhões

é o patrimônio líquido atual dos fundos de renda fixa, um avanço de 20% na comparação com um ano atrás