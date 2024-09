Diretores do Banco Central fazem reunião do Copom no próximo dia 18 de setembro

Na lógica econômica, inflação em queda é o roteiro que leva ao corte de juros. Numa análise apressada, o novo IPCA, que mede a inflação oficial do país, pode sugerir que o Banco Central pelo menos não aumentará os juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para 18 de setembro. Segundo o IBGE, o IPCA caiu 0,02% em agosto, a primeira taxa negativa desde junho de 2023. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada é de 4,24% – portanto, dentro do limite da meta, que é de 4,5%. Apesar do IPCA comportado, analistas dizem que se trata de um alívio temporário, e que setembro não reservará boas notícias no movimento de preços. A volta da bandeira tarifária vermelha, que incidirá sobre as contas de energia elétrica dos brasileiros, poderá causar impactos na inflação de diversos itens, de roupas a alimentos. Tudo isso, claro, está nos cálculos do BC e, para os técnicos da autarquia, talvez justifique o aumento de juros.

Número de jovens que não

trabalham ou estudam cai no Brasil

O desalento atinge um em cada quatro brasileiros de 18 a 24 anos. De acordo com estudo divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 24% dos jovens do país não estudavam ou trabalhavam em 2023 – são os chamados “nem-nem.” O número é elevado, mas ao menos está em trajetória descendente: eles eram 29,4% em 2016. No mesmo período, a taxa média dos jovens nem-nem entre os 38 países membros da OCDE também caiu, passando de 15,8% para 13,8%.

"É possível conciliar mineração e meio ambiente", diz executivo do setor

JBS pretende acelerar internacionalização

A brasileira JBS, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, mira ativos no exterior. “A JBS está numa fase de voltar a ser mais ativa nos próximos anos”, afirmou Wesley Batista, integrante do Conselho de Administração da empresa, durante o NeoConference, evento realizado em São Paulo. “Queremos crescer em produtos de valor agregado. Vamos expandir as atividades de suíno e frango, entramos em salmão na Austrália, e essa é uma avenida de crescimento que estamos gostando.”

CEO do J.P.Morgan chama reunião de acionistas de “perda de tempo”

Jamie Dimon, presidente do Conselho de Administração do banco J.P.Morgan Chase, está se especializando em disparar frases polêmicas. Depois de criticar o home office por “eliminar a criatividade e o aprendizado espontâneo”, Dimon agora se voltou contra as tradicionais reuniões de acionistas. “Vamos chamar pelo que são: uma perda de tempo frívola”, afirmou, durante conferência sobre governança corporativa. Dimon tem lugar de fala: é um dos grandes nomes da história da indústria financeira.

Nova etapa do Pix vai permitir pagamento por aproximação; entenda como funciona

“Meu amigo Warren Buffett ainda vem ao escritório seis dias por semana. Então, espero que minha saúde me permita ser como Warren. Pelo menos por mais 20 ou 30 anos”



Bill Gates

fundador da Microsoft. O bilionário americano tem 68 anos. Ou seja, não descarta trabalhar até quase 100 anos – se chegar lá

Rapidinhas

A Sororitê, maior comunidade de investidoras-anjo da América Latina, lançou o fundo Sororitê Fund 1, o primeiro da região voltado para o público feminino. A meta da empresa fundada pelas empresárias Erica Fridman e Jaanna Goeggel é levantar R$ 25 milhões que serão destinados para apoiar startups criadas por mulheres.

A fabricante de motores Horse, controlada pelo Grupo Renault, vai investir R$ 200 milhões para modernizar a unidade de São José nos Pinhais (PR). Recentemente, a empresa havia anunciado o aporte de outros R$ 100 milhões no local para produzir o motor HR13. A empresa deverá fabricar em breve o futuro motor híbrido flex da Renault.

Um dia depois de a Apple lançar o iPhone 16, a chinesa Huawei apresentou ao mercado o Mate XT, o primeiro celular do mundo com três dobras. “O Huawei Mate XT redefine o que um smartphone pode fazer, ao suportar a troca perfeita entre os modos de tela única, dupla e tripla”, disse a empresa. O preço é salgado: a partir de US$ 2,8 mil.

Plano Safra disponibiliza R$ 7,2 bi para a agricultura familiar em Minas

O McDonald’s é a marca mais consumida fora de casa entre os brasileiros, segundo ranking do instituto Kantar. Outras redes de fast-food – Burger King e Habib’s – aparecem na sequência. O estudo usou a métrica Consumer Reach Points (CRP), que calcula quantas pessoas estão consumindo

os produtos e a frequência.