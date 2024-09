A China voltou? Exageros à parte, fato é que o mercado acionário do país reagiu bem ao amplo pacote de estímulos econômicos anunciados há dias pela equipe do presidente Xi Jinping. Na semana passada, os índices chineses CSI300 e SSEC, referências da bolsa local, avançaram respectivamente 16% e 13% – foi a maior arrancada desde 2008. Entre as medidas apresentadas pelo Banco Popular da China, o banco central chinês, estão o corte de juros, incentivos bilionários à indústria da construção civil e a emissão de títulos especiais no valor de quase US$ 300 bilhões. O movimento provocou efeitos positivos em diversos países, inclusive no Brasil. As ações da mineradora brasileira Vale, que tem na China o seu principal mercado, aceleraram 14% na última semana. A nação asiática quer combater a crise econômica. Em 2024, os investimentos minguaram e a taxa de desemprego entre os jovens atingiu o recorde de 21%.



Guararapes reduz dívida e vê cenário melhor

Dono da varejista de moda Riachuelo, o Grupo Guararapes anunciou em comunicado ao mercado que desembolsou R$ 500 milhões para pagar a sua quinta emissão de debêntures. Trata-se de grande alívio para a situação financeira da empresa. Com isso, a sua dívida bruta caiu R$ 3,8 bilhões no segundo trimestre de 2023 para R$ 2,6 bilhões agora. De fato, o cenário mudou. De abril a junho deste ano, a Guararapes lucrou R$ 57 milhões, ante prejuízo de

R$ 17,6 milhões registrado um ano antes.



Nestlé e Enel fecham parceria para produção de energia eólica

A empresa suíça de alimentos Nestlé e a concessionária italiana de energia Enel fecharam um acordo para a produção de energia eólica. Com a parceria, cinco unidades fabris da Nestlé em Minas Gerais (Ibiá e Ituiutaba), São Paulo (Ribeirão Preto e São José do Rio Pardo) e Espírito Santo (Vila Velha) serão abastecidas pela fonte renovável. O projeto será operado pela Enel Green Power, divisão do Grupo Enel. Desde 2017, todas as fábricas da Nestlé são abastecidas por energia elétrica renovável.



Para Santander, bets ameaçam Nubank

Em relatório distribuído a clientes, o banco Santander afirmou que o avanço das bets, como são chamados os sites de apostas esportivas, terão efeito negativo nos negócios do banco digital Nubank. “O Pix crédito representou quase 30% da originação de cartão de crédito do Nubank no último trimestre”, disse o Santander. “Nós acreditamos que o risco é que parte material do Pix crédito esteja relacionado às apostas, o que resultaria em um risco de crédito extremamente elevado”, conclui o relatório.

“Tive sorte porque minha crença em software me tornou único. Acreditar em Inteligência Artificial não é muito único”

Bill Gates, Fundador da Microsoft



Rapidinhas

O Assaí tem obtido bons resultados com as galerias comerciais, como são chamados os espaços locáveis integrados à rede de atacarejo e que reúnem lojas de diversos segmentos. No primeiro semestre de 2024, as receitas provenientes das galerias comerciais somaram R$ 52 milhões, um avanço de 18% versus o mesmo período de 2022.

O Brasil está se consolidando como um dos principais polos mundiais de eventos da cultura pop. De 8 a 10 de novembro, São Paulo receberá a D23, convenção realizada pela Walt Disney Company. É a primeira edição da feira na América Latina. Entre outras atrações, ela terá pocket shows, exposições de produtos e personagens e megaloja.

O setor de viagens corporativas deverá encerrar 2024 com recordes. Segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), o segmento movimentou

R$ 1,1 bilhão em agosto, um salto de 15% em relação ao mesmo mês de 2019, antes da pandemia de COVID-19, que paralisou os negócios.

Um levantamento feito pela consultoria Grant Thornton Brasil concluiu que 87% das fraudes em empresas são praticadas por homens. Além disso, quase a metade (47%) dos golpes têm como responsáveis profissionais do alto escalão, de coordenadores a presidentes. A principal motivação para as tramoias, claro, é obter ganhos financeiros.