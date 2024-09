Nos últimos anos, o crescimento meteórico da China fez supor que o país viveria um período interminável de farturas. A festa, de fato, durante muito tempo, mas agora o cenário é diferente. Em 2024, o PIB chinês deverá avançar 4,8% – ainda um bom resultado, mas distante dos astronômicos 14,2% registrados em 2007 –, mas no ano que vem, segundo apontam os economistas, o número será menor. A fotografia da nação asiática preocupa. Entre os jovens, a taxa de desemprego atingiu o recorde de 21%, o que tem provocado dolorosos impactos na produtividade do país. Os investimentos também desaceleraram e é improvável que voltem tão cedo aos patamares do início do século. Os desafios econômicos da China ecoam no Brasil, com prejuízos especialmente ao mercado de commodities. Ontem, a Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou que o consumo global de petróleo tem caído em razão da baixa demanda chinesa. Pelo visto, o dragão perdeu um pouco de seu poder de fogo.

Especialista explica o papel do CEO no crédito internacional

Mercado prevê boom de remédios para emagrecer

O mercado de perda de peso tornou-se nos últimos anos o mais rentável da indústria de medicamentos. Não à toa, as empresas têm investido bilhões de dólares no desenvolvimento de produtos para combater a obesidade. De acordo com um levantamento realizado pela agência Morningstar, pelo menos 16 novos remédios serão lançados até 2029. Atualmente, a líder do segmento é a dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, remédio injetável que demonstrou ser forte aliado na luta contra a balança.

Ressonância magnética revela causas de dores articulares

WEG compra empresa turca por US$ 88 milhões

A catarinense WEG, uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo, comprou a empresa turca Volt Electric Motor por US$ 88 milhões. É um negócio promissor. A Volt produz 1 milhão de motores por ano e tem forte presença na Europa, Oriente Médio e Ásia Central. Com a aquisição, a WEG ganha fôlego para explorar esses mercados. Nos últimos anos, a companhia brasileira tornou-se uma das queridinhas da B3, a bolsa de valores de São Paulo, entregando ótimo retorno aos seus acionistas.

Enel revê plano de investimento após apagão

Depois do apagão que deixou 2,1 milhões de consumidores sem energia por vários dias, a concessionária Enel Brasil decidiu atualizar o seu plano de investimentos para o país. A empresa diz que destinará R$ 20 bilhões até 2026 principalmente para a modernização e expansão da rede no Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. O programa também resultará na contratação de até 5 mil colaboradores. Atualmente, a companhia presta serviços para 15 milhões de clientes em 274 cidades brasileiras.

48%



dos trabalhadores do mundo apresentam sintomas de burnout, como é chamado o esgotamento profissional. O número vem de um estudo feito pela consultoria Boston Consulting Group (BCG)

Câmara aprova texto-base que estende desoneração da folha de pagamento

Rapidinhas



As queimadas nas lavouras do Centro-Sul provocaram estragos na produção agrícola. De acordo com a União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica), pelo menos 231,8 mil hectares de cana foram destruídos pelo fogo. Desse total, 132 mil hectares abrigavam plantações que ainda seriam colhidas, com enormes prejuízos aos agricultores.

A CVC, maior agência de viagens do Brasil, fechou um acordo com credores para a reestruturação de sua dívida. Entre os termos previstos no processo está o alongamento de prazos de vencimento e a redução de juros. De acordo com a CVC, a iniciativa levará à redução imediata de R$ 160 milhões de sua dívida bruta.

A OpenAI, criadora do programa de inteligência artificial ChatGPT, deverá levantar US$ 5 bilhões em uma nova rodada de investimentos. Com isso, seu valor de mercado alcançará a extraordinária marca de US$ 150 bilhões (cerca de R$ 850,5 bilhões). Segundo a OpenAI, os recursos serão usados para tornar o ChatGPT ainda mais inteligente.

A primeira partida no Brasil da NFL, a liga de futebol americano, trouxe bons frutos econômicos. Um cálculo feito pela Embratur estima que o evento movimentou R$ 300 milhões na economia de São Paulo, que sediou o jogo. Além de passagens aéreas, foram contabilizados gastos com hotéis, restaurantes e atividades de lazer.



“A recuperação vai enfrentar ventos contrários”



Christine Lagarde

Presidente do Banco Central Europeu, sobre a retomada econômica do Velho Continente