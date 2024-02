No Brasil, diz-se que o ano só começa de verdade após o carnaval. É como se essa festa, com sua explosão de cores, ritmos e folia, funcionasse como um divisor de águas, marcando o fim do período de festas e o início efetivo dos compromissos e desafios do novo ano.

A alegria contagiante e a liberdade de ser quem se quer, nos convida a uma reflexão profunda: por que esperar o fim da folia para colocarmos em prática a autenticidade que transborda em nossos corações?

É sob o ritmo contagiante das marchinhas e fantasias vibrantes que nos permitimos romper com as máscaras sociais e mergulhar em nossa verdadeira essência. Essa efêmera liberdade, porém, guarda um ensinamento poderoso: a felicidade genuína reside em honrarmos quem somos, sem reservas ou disfarces.

Ao guardarmos os confetes e serpentinas, que tal levarmos essa energia renovada para o nosso dia a dia? É hora de transformar a fantasia em realidade, assumindo as rédeas de nossa vida e trilhando o caminho em direção aos nossos sonhos.

Mas como iniciar nosso ano e colocar nossos objetivos em prática?

O primeiro passo é a autodescoberta. É preciso mergulhar em nosso interior, silenciar as vozes externas e identificar o que nos motiva, nos desafia e nos faz sentir vivos. É necessário compreender a importância de nossos objetivos e o verdadeiro significado daquilo que buscamos. É fundamental saber o que queremos alcançar, definindo claramente nossas metas e compreendendo o que ganharemos ao alcançá-las. Quais são os projetos que pulsam em nosso coração? Quais sonhos anseiam por se tornar realidade?

Com a clareza dos nossos objetivos em mente, é hora de fortalecer nossa determinação. A estrada para o sucesso não estará isenta de obstáculos, mas a força de nossos desejos precisa ser maior do que o medo do desconhecido.

Segundo, devemos estipular prazos e evidências para nossas metas, medindo nosso progresso e garantindo que estamos no caminho certo.

Terceiro, é essencial conhecer e utilizar nossos recursos de forma eficaz, aproveitando nossa rede de apoio e promovendo a alavancagem de nossos esforços.

Quarto, devemos conhecer e respeitar nossos valores, vivenciando-os durante o processo e compreendendo as renúncias necessárias.

Por fim, devemos prestar atenção na ecologia, considerando como nosso ambiente e recursos influenciam e são influenciados por nossas metas.

Lembremos da sabedoria de Albert Einstein: "Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes". É tempo de romper com a acomodação e abraçar a mudança, semeando novos projetos com a convicção de que a transformação é possível.

A Quaresma, com seu convite à reflexão e ao desapego, surge como um momento propício para essa mudança. É tempo de sacrificar velhos hábitos que nos impedem de progredir, de curar as feridas do passado e de buscar a leveza que nos permitirá alcançar nossos objetivos.

Que Deus nos inspire e fortaleça nessa jornada, mas lembremos: o papel principal é nosso. A mudança reside em nossas mãos, na nossa capacidade de agir e de persistir, dia após dia, na busca por uma vida mais autêntica e realizada.

O carnaval pode ter terminado, mas a festa da vida continua. Que a energia vibrante da folia se transforme em um farol que nos guie na construção de um futuro à altura dos nossos sonhos, onde a autenticidade seja a nossa principal fantasia.