Para que as coisas mudem em nossas vidas, precisamos mudar primeiro a nós mesmos. Isso significa alterar nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. Quando nos transformamos, alteramos nossa realidade, começando a enxergar o mundo de maneira diferente e a atrair para nossas vidas pessoas e situações alinhadas com nossos novos valores.

A frase "nada muda se você não mudar" é um lembrete de que somos os únicos responsáveis por nossas vidas. Se desejamos que as coisas mudem, precisamos começar por nós mesmos.

Convido vocês a refletirem comigo sobre os ensinamentos de Don Miguel Ruiz em seu livro “Os quatro compromissos". Para que dias melhores possam acontecer, é necessário que assumamos compromissos. Eles têm início dentro de nós quando compreendemos o que queremos e o que estamos, de fato, dispostos a fazer para alcançá-los.

Os quatro compromissos são:

Seja impecável

com sua palavra

A palavra é a mais poderosa ferramenta que o ser humano possui. Fale com integridade, dizendo apenas aquilo em que acredita. Fuja de fofocas e de comentários negativos. Use o poder de sua palavra em direção à verdade. Quando somos impecáveis com nossa palavra, estamos nos respeitando e respeitando os outros.

Não leve nada para

o lado pessoal

O que quer que aconteça com você, o que quer que as pessoas façam, sintam, pensem ou digam, de bom ou ruim, não leve para o lado pessoal. As ações e palavras das outras pessoas dizem mais sobre elas do que sobre você.

Quando você se torna imune às opiniões e ações alheias, não levando nada para o lado pessoal, você se liberta da dor e do sofrimento e também da necessidade de bajulações e elogios causados pelos julgamentos dos outros.

Não tire conclusões

Não presuma saber o que os outros estão pensando ou sentindo. Também não suponha que os outros sabem o que você está pensando ou sentindo.

Atenha-se apenas à realidade imediata e concreta. Não interprete as ações ou palavras dos outros. Em vez disso, concentre-se no que eles estão dizendo e fazendo.

Crie coragem para fazer perguntas e expressar o que

você realmente deseja. Comunique-se com os outros o da forma mais clara possível para evitar mal-entendidos, tristeza e drama.

Dê sempre o

seu melhor

Faça o seu melhor, sob qualquer circunstância, sempre faça o melhor possível, nem mais nem menos. Rejeite sacrifícios e esforços exagerados: faça o que puder, da melhor maneira possível. Tenha em mente que o seu “melhor” nunca será o mesmo, de um instante para outro tudo muda.

Ao adotarmos esses compromissos, estamos comprometendo-nos com a nossa própria liberdade e felicidade, buscando uma vida de paz, amor e compaixão.

Como nos diz Mahatma Gandhi: “A felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia."

Então, o que você está esperando? Faça seus compromissos e comece a viver dias melhores hoje mesmo!



Reinvente-se. Liberte-se e seja feliz!