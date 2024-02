Na jornada da vida, todos buscamos a fatia da felicidade que completa nosso "eu".

Hoje, gostaria de apresentar um estudo da psicologia positiva conhecido como "pizza da felicidade".

Inicialmente, ele apresentava nossa felicidade sendo composta por três fatias: 50% genética, 10% circunstâncias externas e 40% comportamentos e hábitos que podemos controlar. Atualmente, novos estudos demonstram que, apesar das fatias do gráfico serem separadas, os nossos genes, as circunstâncias da vida e as nossas atitudes não são fatores completamente isolados uns dos outros. Eles também podem influenciar um ao outro.

Porém, independentemente das novas visões, um ponto é comum e permanece: o pedaço da fatia, os 40% do recheio que está sob nosso controle. Imagine esses 40% como os ingredientes que você escolhe para a sua pizza da felicidade. Não se trata apenas de buscar, mas de vivenciar, tornar-se consciente e atuar intencionalmente.

Aqui estão algumas sugestões para você criar a sua receita pessoal de felicidade:

Relaxamento: reserve momentos para recarregar as energias, seja lendo, caminhando, meditando, ouvindo música ou podcasts, ou mesmo não fazendo nada, descansando.

Socialização consciente: invista tempo em conexões reais, cultivando relacionamentos autênticos e compreensivos.

Hábitos saudáveis: seu corpo é o templo da sua mente. Cuide dele com exercícios regulares, alimentação balanceada e sono adequado.

Escolhas alinhadas: faça escolhas conscientes, alinhadas com seus valores, contribuindo para um propósito mais profundo e significativo na vida.

Atenção plena: pratique a atenção plena, esteja presente no momento, aprecie as pequenas coisas e evite distrações constantes.

Generosidade em ação: seja generoso consigo mesmo e com os outros, praticando atos de bondade que criam uma atmosfera positiva ao seu redor.

Confiança e fé no caminho: cultive a confiança em si mesmo e na jornada da vida, acreditando nas suas capacidades e no poder do crescimento pessoal.

Mentalidade positiva: cultive uma mentalidade positiva, reconhecendo e desafiando pensamentos negativos, explorando o imensurável poder dos pensamentos.

Gratidão: pratique a gratidão diariamente, reconhecendo as bênçãos ou felizes coincidências em sua vida para transformar a perspectiva.

Metas com propósito: defina metas significativas e trabalhe em direção a realizações pessoais, compreendendo que uma vida com propósito é um caminho para a felicidade duradoura.

A busca da felicidade não é uma jornada sem fim, mas um modo de vida. A felicidade não é um destino a ser alcançado; é um estado, uma forma de ser. Não é euforia. Não é algo superficial. Como diz Sonja Lyubomirsky, autora do estudo inicial: “Felicidade é uma experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo combinado a uma sensação de que a vida é boa, significativa e valiosa".

Agora, convido você a refletir: qual é a sua responsabilidade pela infelicidade da qual você se queixa?

O segredo da felicidade não reside em culpar a genética ou tentar controlar os fatores externos, mas nas atividades intencionais, na autorresponsabilidade por promover o seu próprio bem-estar, que vai desde pensamentos às ações específicas.

Muitas vezes, a visão romântica de ser feliz o tempo todo é distorcida. A realidade é que enfrentaremos desafios a todo instante, mas é a maneira como respondemos a eles que molda nossa jornada.

Viver com felicidade é abraçar o poder que temos sobre os 40% da nossa pizza. É sobre ser consciente e responsável por criar o sabor único que ressoa conosco. Convido vocês a despertarem para essa consciência, a viverem com propósito e a saborearem cada fatia da sua pizza da felicidade.

Reinventem-se com autenticidade, com escolhas conscientes e um toque de generosidade, criando uma vida cheia de significado e contentamento.