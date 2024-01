O tempo é um recurso valioso, que não retorna para as pessoas

Vivemos no mundo da pressa. Todo mundo correndo atrás do tempo. A cada dia surge uma nova ferramenta para nos ajudar a poupar, "ganhar" tempo. No entanto, o mais irônico é que a cada dia a sensação é de mais falta de tempo, falta de controle sobre a própria vida.

As pessoas estão levando a vida, ou melhor, sendo levadas por ela. O que você tem feito com o seu tempo, sua interação digital e suas escolhas? Aliás, você tem feito escolhas? E quais são elas?

Ao iniciarmos o ano, nos deparamos com os planejamentos e cobranças das metas de 2024. E você? O que verdadeiramente importa para você neste ano? Onde direcionará seu foco, energia e precioso tempo? Antes de se envolver em inúmeros planejamentos repletos de expectativas, é vital parar, ter calma, buscar a paz interior, fazer pausas e refletir sobre o que realmente importa em um ciclo de 24 horas.

Sim, todos temos o mesmo intervalo de 24 horas diárias. Antes de assumir compromissos como dietas, academia, MBA, encontros semanais, participação em grupos, leitura de um livro por mês e tantos outros projetos, reflita sobre no que você está verdadeiramente disposto (a) a investir seu tempo.

Tem tempo para tudo que é verdadeiramente importante para nós. Porém é necessário olhar para dentro de si e se perguntar: o que é importante para mim hoje? Como distribuirei as minhas 24 horas?

Evite criar armadilhas, gerando expectativas inatingíveis e fontes de frustrações. Desacelere. Reaprenda a ouvir, não apenas aos outros, mas a si mesmo. Em um comercial tocante, Denise Fraga nos questiona: “quantos áudios dos seus amigos você escutou na velocidade 2? Quantos momentos preciosos da sua vida você pulou, assim como pula vídeos na internet?”

Não se perca apenas na busca incessante por futuras conquistas. Lembre-se de viver o agora, apreciar os momentos, parar para escutar seu coração e dar um novo significado ao seu tempo.

Não se deixe distrair pela digitalização e pelas demandas alheias. O tempo é um recurso valioso, e embora siga seu curso, não retorna.

Reinvente-se no seu tempo, esteja presente em sua própria história, e como dito por Sêneca: “A vida é como uma peça de teatro: não importa quanto tempo dure, o importante é que ela seja bem representada."