Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Dormir ocupa aproximadamente um terço da vida e constitui uma função essencial para a sobrevivência. No quarto episódio do podcast "Por Ti", a neurologista Teresa Paiva explicou a importância do descanso para manter o equilíbrio emocional.

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A especialista em medicina do sono afirma que dormir bem permite restabelecer os equilíbrios orgânicos alterados durante o dia. A falta de descanso ou o sono de má qualidade afeta o bem-estar físico e mental, reduz o humor e limita a capacidade de superar desafios diários.

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Pressão por produtividade compromete a rotina

Para Teresa Paiva, o estilo de vida contemporâneo prioriza o trabalho e a conquista do sucesso em vez da procura por prazer e felicidade. Esse modelo resulta no acúmulo de stress gerado pelo trânsito, exigências de trabalho e responsabilidades familiares.

A tensão contínua leva famílias cansadas a jantarem tarde e dormirem pouco, mantendo um estado permanente de irritabilidade. Paralelamente, surge a preocupação excessiva com um sono ideal. A neurologista lembra que acordar à noite é algo natural, pois o cérebro segue ativo para monitorizar estímulos, processar memórias e estabilizar emoções.

Estímulos digitais e recusa do multitasking

A médica alerta para a superexposição a estímulos nas redes sociais, com destaque para a violência digital, jogos e apostas online. Ela também enfatiza os danos provocados por traumas infantis e situações de bullying escolar, que podem persistir durante a vida adulta.

Diante da sobrecarga diária, Teresa Paiva rejeita a divisão simultânea de tarefas: "O multitasking é estúpido. Eu não faço multitasking, recuso em absoluto". Segundo a neurologista, alternar atenções eleva o esforço do cérebro, gasta mais tempo e amplia a chance de erros, tornando fundamentais as pausas regulares no trabalho e nas escolas.

Hábitos simples para o bem-estar mental

Criadora do programa "Viver Bem até aos 100", a especialista esclarece que a saúde mental exige recuperar práticas humanas básicas e focar mudanças de atitude. As medidas recomendadas envolvem:

praticar atividade física e manter uma alimentação equilibrada;

cultivar momentos de convívio social e ouvir música;

rir à gargalhada de forma espontânea;

caminhar e contemplar a natureza, hábito inspirado nos banhos de floresta do Japão. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A especialista conclui que não existem fórmulas universais para o equilíbrio, uma vez que cada indivíduo possui particularidades, mas respeitar o descanso e diminuir as pressões cotidianas representa o ponto de partida para viver melhor.