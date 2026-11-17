Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Terminar a refeição e sentir as pálpebras pesadas diante da rotina de trabalho é uma experiência comum. O fenômeno, chamado de "food coma" ou sonolência pós-prandial, reduz o ritmo das funções vitais pouco tempo após a alimentação. A medicina define essa reação como multifatorial, descartando a atuação de um culpado isolado.

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O papel do relógio biológico e da digestão

Segundo a Cleveland Clinic, a sonolência pode começar entre trinta minutos e quatro horas após a refeição. O período de maior vulnerabilidade ocorre entre uma e duas horas após o prato, com impacto superior diante de cardápios calóricos e fartos.

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O organismo humano segue um ritmo circadiano que comanda o ciclo de vigília e descanso ao longo do dia. Esse relógio interno determina uma queda biológica da atenção nas primeiras horas da tarde, chamada de "post-lunch dip", processo que se manifesta mesmo sem pratos pesados e piora com noites mal dormidas.

A ideia de que o sangue abandona o cérebro durante a digestão é incorreta. O fluxo sanguíneo aumenta no trato digestivo, mas o organismo regula a circulação para manter a irrigação cerebral constante. O consumo de carboidratos eleva a glicose e ativa a insulina, contudo o torpor resulta de um diálogo químico entre intestino, cérebro, aminoácidos e neurotransmissores.

Sinais de alerta para a saúde

A sonolência rotineira difere de quadros clínicos específicos. A hipotensão pós-prandial, por exemplo, gera uma queda excessiva da pressão arterial após comer, atingindo idosos ou pacientes com certas doenças e provocando tontura, fraqueza acentuada e risco de desmaio.

A avaliação de um profissional de saúde se torna necessária caso a necessidade de repouso seja diária, incontrolável ou ocorra longe dos horários das refeições. O quadro costuma apontar para fatores específicos: