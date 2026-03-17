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Sono depois do almoço? Entenda por que seu corpo pede uma pausa

Descubra a relação entre digestão, ritmo biológico e seus hábitos; veja dicas para combater o cansaço e ter uma tarde mais produtiva

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
17/03/2026 13:56 - atualizado em 17/03/2026 13:56

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Sono depois do almoço? Entenda por que seu corpo pede uma pausa
A sonolência pós-almoço é uma resposta natural do corpo à digestão e ao ritmo circadiano, conforme explicado no texto. crédito: Lukas de Pexels / Andrea Piacquadio de Pexels

Aquela vontade irresistível de tirar um cochilo depois do almoço é uma experiência quase universal. Conhecida como sonolência pós-prandial, essa sensação de cansaço não é apenas preguiça, mas uma resposta complexa do corpo que envolve a digestão, hormônios e até mesmo nosso relógio biológico. Entender os mecanismos por trás desse fenômeno pode ajudar a modular seus efeitos e garantir uma tarde mais produtiva.

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O processo de digestão e o fluxo sanguíneo

Após uma refeição, o corpo direciona uma quantidade significativa de energia e fluxo sanguíneo para o sistema digestivo. Esse processo é comandado pelo sistema nervoso parassimpático, muitas vezes chamado de sistema de "descanso e digestão". Enquanto ele está ativo, outras funções, como o estado de alerta, são temporariamente reduzidas, resultando em uma sensação de letargia. Além disso, a produção de ácido gástrico para digerir os alimentos pode levar a um fenômeno chamado "maré alcalina pós-prandial", uma leve e temporária elevação do pH do sangue que também contribui para a sonolência.

Hormônios e neurotransmissores em ação

O que você come também influencia diretamente seu estado de alerta. Refeições ricas em carboidratos e proteínas que contêm o aminoácido triptofano (presente em alimentos como peru, ovos e laticínios) podem intensificar o sono. O triptofano é um precursor da serotonina, um neurotransmissor que promove a calma e o relaxamento. Por sua vez, a serotonina pode ser convertida em melatonina, o hormônio que regula os ciclos de sono.

Mão com garfo e tomate acima de salada colorida com queijo, vegetais e pão.
Escolher refeições leves, como uma salada colorida, ajuda a evitar a sonolência pós-almoço e manter a produtividade.Farhad Ibrahimzade de Pexels

O papel do relógio biológico

Independentemente da alimentação, o corpo humano possui um ritmo circadiano que regula os ciclos de sono e vigília ao longo de 24 horas. A maioria das pessoas experimenta uma queda natural no estado de alerta no início da tarde, geralmente entre 13h e 15h. Quando essa queda fisiológica coincide com o processo digestivo do almoço, a sonolência pode ser ainda mais acentuada.

Dicas práticas para combater o sono pós-almoço

  • Faça refeições mais leves: Evite pratos muito grandes ou ricos em gorduras e carboidratos simples, que exigem mais esforço do sistema digestivo. Opte por refeições balanceadas com proteínas magras, vegetais e carboidratos complexos;

  • Movimente-se: Uma caminhada leve de 10 a 15 minutos após a refeição ajuda a estimular a circulação e a digestão, combatendo a letargia;

  • Hidrate-se: Beber água ao longo do dia é fundamental para manter os níveis de energia. A desidratação pode causar fadiga;

  • Aposte no "power nap": Se possível, um cochilo curto de 15 a 20 minutos pode ser extremamente revigorante. Evite sonecas mais longas, que podem causar inércia do sono;

  • Exponha-se à luz solar: A luz natural ajuda a regular o ritmo circadiano e a suprimir a produção de melatonina, aumentando o estado de alerta.

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Quando procurar ajuda médica?

Sentir um leve cansaço após o almoço é normal. No entanto, se a sonolência for excessiva, persistente e interferir em suas atividades diárias, é importante consultar um médico. Fadiga extrema pode ser um sintoma de condições subjacentes, como anemia, distúrbios da tireoide, apneia do sono ou diabetes. Fique atento a outros sinais, como tontura, fraqueza ou alterações de humor, e busque orientação profissional.

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