Gordura no fígado: 7 sinais silenciosos que o seu corpo pode dar

A esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado, é uma condição caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura nas células do fígado. Estima-se que afete cerca de 25% a 30% da população mundial, sendo muitas vezes silenciosa e assintomática, principalmente em seus estágios iniciais.

É importante notar que os sinais a seguir são sutis e inespecíficos, podendo estar associados a diversas outras condições de saúde. Portanto, a presença de um ou mais deles não confirma o diagnóstico, sendo a avaliação médica indispensável para uma investigação correta.

Sete sinais que podem indicar gordura no fígado

1. Cansaço e fraqueza constantes

Uma fadiga inexplicável, que não melhora mesmo com um bom descanso, pode ser um dos primeiros alertas. O fígado desempenha um papel central no metabolismo energético e, quando sua função é afetada pelo acúmulo de gordura, pode levar a uma sensação persistente de esgotamento.

2. Desconforto no abdômen

Uma dor leve ou uma sensação de peso e inchaço no lado superior direito da barriga, onde o fígado está localizado, pode ser um indicativo. Geralmente, não se trata de uma dor aguda, mas de um incômodo persistente que pode piorar após as refeições.

3. Mal-estar após refeições gordurosas

A dificuldade para digerir alimentos ricos em gordura pode ser um sinal. Embora o sintoma seja mais comum em estágios intermediários da doença, quando o fígado já apresenta algum grau de inflamação, algumas pessoas relatam sensação de empachamento, náusea ou desconforto após consumir refeições mais pesadas.

4. Dificuldade para perder peso

O fígado é um órgão crucial para o metabolismo de gorduras. Um acúmulo excessivo de lipídios em suas células pode dificultar o processo metabólico geral do corpo, tornando a perda de peso um desafio maior, mesmo para quem adota uma dieta equilibrada e pratica exercícios físicos regularmente.

5. Inchaço na barriga e nas pernas

Em fases mais avançadas, a esteatose hepática pode evoluir para condições mais graves, como a fibrose ou a cirrose. Nesses casos, a função hepática fica comprometida, o que pode levar à retenção de líquidos, causando inchaço visível no abdômen (ascite) e nos membros inferiores (edema).

6. Pequenas manchas avermelhadas na pele

O surgimento de "aranhas vasculares" (telangiectasias), que são pequenos vasos sanguíneos dilatados e visíveis na pele, principalmente no tronco e no rosto, pode indicar um comprometimento da função do fígado, que não consegue mais metabolizar hormônios adequadamente.

Sinais como "aranhas vasculares" na pele podem ser um dos indicativos sutis da gordura no fígado.Elena KHarchenko de Getty Images

7. Confusão mental ou dificuldade de concentração

É um sintoma de estágios mais graves, conhecido como encefalopatia hepática. Ocorre quando o fígado está tão danificado que não consegue mais filtrar as toxinas do sangue. Essas substâncias chegam ao cérebro e afetam as funções cognitivas, causando confusão, sonolência e dificuldade de raciocínio.

Fatores de risco e diagnóstico

A gordura no fígado está frequentemente associada à síndrome metabólica. Os principais fatores de risco incluem:

Sobrepeso e obesidade

Resistência à insulina e diabetes tipo 2

Níveis elevados de colesterol e triglicerídeos

Hipertensão arterial

Sedentarismo

Como a maioria dos casos é assintomática, o diagnóstico frequentemente ocorre por acaso, durante exames de rotina. A ultrassonografia de abdômen é o principal método para detectar o acúmulo de gordura, enquanto exames de sangue podem avaliar as enzimas hepáticas e indicar possíveis inflamações.

Quando procurar um médico?

Se você apresentar alguns desses sinais de forma persistente, especialmente se tiver fatores de risco associados, é fundamental procurar um médico hepatologista ou clínico geral.

A esteatose hepática é uma condição reversível nos estágios iniciais. Mudanças no estilo de vida, como adotar uma dieta balanceada, praticar atividades físicas e perder peso, são a base do tratamento e podem restaurar a saúde do fígado.

Este texto foi gerado e revisado por inteligência artificial, com base em fontes de saúde confiáveis.

As informações aqui contidas são para fins educativos e não substituem a consulta médica.

Para um diagnóstico preciso e tratamento adequado, consulte sempre um profissional de saúde.