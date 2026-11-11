NASA anuncia desafio estudantil com cerca de R$ 5 milhões em jogo, e a missão proposta aos participantes leva a corrida espacial para além da sala de aula

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A Nasa abriu a convocatória do desafio estudantil Base Lunar com premiação de um milhão de dólares. O anúncio ocorreu no domingo, 8 de novembro de 2026, durante um evento da MAX POWER no Complexo de Visitantes do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A iniciativa convida equipes de estudantes de escolas secundárias e centros de ensino superior dos Estados Unidos a apresentarem propostas para a Base Lunar.

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A agência desenvolve a infraestrutura para abrigar astronautas enquanto vivem, trabalham e exploram a região do polo sul lunar. Essa presença humana permanente no território lunar abre caminho para futuras viagens tripuladas rumo a Marte, reunindo talentos originários de diversas áreas.

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Categorias do desafio

A competição conta com várias etapas e busca impulsionar competências técnicas voltadas ao setor aeroespacial. Os estudantes elaborarão soluções inovadoras distribuídas em seis áreas temáticas:

geração e armazenamento de energia;

construção;

sistemas de suporte vital;

mobilidade na superfície;

redes de comunicações;

segurança dos astronautas.

O administrador da Nasa, Jared Isaacman, destacou a importância de atrair novos talentos. "Buscamos estudantes dispostos a pensar de forma criativa, a trabalhar em equipe e a abordar problemas reais relacionados com o futuro da NASA na Lua", afirmou Isaacman, reforçando que os participantes não necessitam aguardar a formatura para contribuir.

Carlos García-Galán, diretor do programa Base Lunar, apontou que a estrutura visa contemplar cada recurso demandado pelos exploradores em solo lunar. "Em definitiva, a Base Lunar é para eles, as pessoas que viverão em um mundo no que os seres humanos estarão na Lua para ficar", declarou o diretor.

Elaine Ho, administradora associada do Escritório de Participação em STEM da sede da Nasa em Washington, ressaltou que as perspectivas da nova geração de inovadores auxiliam na projeção de um futuro longe da Terra.

Inscrições e diretrizes

Os grupos interessados devem formalizar a participação pelo sistema NASA STEM Gateway, em inglês, até 25 de janeiro de 2027. Os concorrentes não necessitam de formação prévia em engenharia ou atuação técnica anterior.

As atividades solicitadas simulam rotinas do setor aeroespacial por meio de análises comparativas, propostas conceituais e apresentações para partes interessadas, considerando critérios ambientais e planos operacionais autênticos na superfície da Lua.

O Escritório de Participação em STEM concebeu a competição em conjunto com o programa Base Lunar. A administração do projeto cabe ao Instituto de Ciências da Competição, que atua via contrato firmado com o Centro de Excelência da Nasa para Inovação Colaborativa, vinculado à Direção de Missões de Pesquisa e Tecnologia.

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As bases oficiais completas, regras de admissão e informações adicionais em inglês estão disponíveis no endereço https://moonbasechallenge.org.