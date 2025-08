Lua do Esturjão e Lua do Milho Verde: herança ancestral no céu de agosto

Na madrugada do próximo sábado (9/8), às 04h54 (horário de Brasília), o céu receberá um espetáculo especial: a Lua Cheia conhecida como Lua do Esturjão - ou Lua do Milho Verde. Apesar de não ser uma superlua, seu brilho intenso e disco totalmente iluminado prometem um belo cenário para os olhos atentos ao céu noturno. Visível de todo o Brasil, desde que o tempo esteja limpo, o fenômeno carrega um profundo simbolismo cultural e histórico.

A Lua do Esturjão recebeu esse nome das tribos indígenas algonquinas, da América do Norte, que a associavam ao período em que os esturjões, grandes peixes de água doce, eram mais facilmente pescados nos Grandes Lagos. Outra denominação tradicional para a mesma lua é Lua do Milho Verde, em referência ao início da colheita do milho jovem, marcando o auge do verão no Hemisfério Norte.

No Brasil, em pleno inverno, o fenômeno ganha contornos ainda mais poéticos. Enquanto o frio se espalha pelo território nacional, a Lua do Esturjão surge como um farol prateado no céu austral, lembrando que os ciclos da natureza, mesmo em hemisférios opostos, continuam conectados. A observação pode ser feita a olho nu, mas o uso de binóculos ou pequenos telescópios permite identificar detalhes da superfície lunar: as áreas claras são formações elevadas, enquanto as escuras correspondem a antigos mares de lava, chamados maria, formados por atividade vulcânica.

Embora nomes como Lua do Esturjão ou Lua do Milho Verde não tenham valor astronômico oficial, instituições como a NASA e o tradicional Farmer’s Almanac mantêm viva a memória dessas denominações por seu valor histórico, uma vez que esses nomes representam a maneira como povos originários liam o céu para orientar a vida na Terra: os ciclos da Lua funcionavam como calendários naturais, usados para decidir os melhores períodos para pesca, plantio e caça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima